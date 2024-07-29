Причин много, но отсутствие качественных отечественных аналогов зарубежного ПО считается основной.

Свыше половины компаний с критической информационной инфраструктурой (КИИ) рискуют столкнуться с трудностями. До 1 января 2025 года им необходимо полностью перейти на российское программное обеспечение по кибербезопасности в соответствии с указом президента РФ от 30 марта 2022 года. Однако, как показывает исследование компании «К2 кибербезопасности», порядка 59% организаций не успевают уложиться в установленные сроки. Возникает вопрос: с чем связаны сложности исполнения указа и какие последствия ждут нарушителей?

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Несмотря на то, что о замене зарубежного ПО отчитались 19% опрошенных компаний, а еще 22% находятся в процессе импортозамещения, эксперты «К2 кибербезопасности» сомневаются, что все они успеют завершить переход до конца года. При этом в Минцифры рапортуют о высоких показателях: по данным ведомства, более 84% импортного софта уже заменено на объектах КИИ. Правда, какой именно сегмент ПО имеется в виду и какова доля импортозамещения в сфере кибербезопасности, — не уточняется.

Основной камень преткновения, по мнению 28% респондентов, — недостаточное качество российских аналогов. Еще 14% участников опроса жалуются на нехватку ресурсов для перехода на отечественный ИБ-софт, 8% — на нереалистичные сроки, 6% — на неготовность инфраструктуры. Директор Ideco Дмитрий Хомутов подтверждает, что на российском рынке пока нет полноценной замены зарубежным решениям. Кроме того, как отметил директор по информационным технологиям «EdgeЦентр» Сергей Липов, внедрение отечественного софта может потребовать дополнительной модернизации оборудования и программного обеспечения.

Указ президента затрагивает организации из 14 отраслей, включая ТЭК, финсектор, здравоохранение, науку, транспорт, связь. Всего, по оценке BI.Zone, под действие документа подпадают менее 500 тыс. организаций — это 90-95% всей экономики РФ. Несмотря на отсутствие конкретных норм, предусматривающих ответственность за невыполнение указа главы государства, управляющий партнёр консалтинговой компании «Дубинин & партнеры» Олег Дубинин напоминает о риске административной и уголовной ответственности. Впрочем, как показывает практика, сроки исполнения подобных документов зачастую пролонгируются, отмечает основатель юридической компании Future Legal Павел Катков.