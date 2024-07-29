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Новости Software Алексей Сычёв
Функции искусственного интеллекта будут внедрены Apple в iOS позже, чем ожидалось
Не в сентябре, а в октябре, и не полностью.

Как отмечает Bloomberg со ссылкой на традиционные источники, группа функций Apple Intelligence начнёт распространяться в экосистеме iOS не в сентябре, как ожидалось, а только к октябрю. Соответственно, операционные системы iOS 18 и iPadOS 18 выйдут в сентябре без поддержки Apple Intelligence, и только через несколько недель выйдет дополнительное обновление, которое её принесёт.

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Источник изображения: David Paul Morris, Bloomberg

Тестирование Apple Intelligence в бета-версиях iOS 18.1 и iPadOS 18.1 должно стартовать на этой неделе. Пойти на трудный шаг с задержкой выпуска важных функций Apple решилась из опасений по поводу стабильности разрабатываемого программного обеспечения. Четвёртая бета-версия iOS 18.0 будет готова в конце этого месяца. Хотя финальный выпуск iOS 18 состоится в сентябре вместе с выходом новых iPhone, разработку ПО нужно завершить заранее, чтобы у подрядчиков было время для установки операционной системы на готовящиеся к отгрузке смартфоны. Соответственно, в момент дебюта семейство iPhone 16 не сможет предложить широко разрекламированных в июне на WWDC 2024 функций по работе с искусственным интеллектом. Даже обновления iOS 18.1 и iPadOS 18.1 не будут обладать полным набором таких функций, некоторые из них будут реализованы позднее, и «догонят» фирменное ПО до конца 2024 года или в первой половине 2025 года.

#apple #apple intelligence #apple ios 18
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