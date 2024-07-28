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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Сбой в работе антивирусной системы CrowdStrike нанёс бизнесу $15 млрд ущерба
Больше всего пострадали авиакомпании.

Сбой в работе антивирусной системы CrowdStrike, произошедший на прошлой неделе, затронул миллионы устройств по всему миру. По оценкам страховой компании Parametrix, глобальные потери от этого инцидента могут составить $15 млрд, из которых страховыми выплатами будет покрыто лишь $1,5-3 млрд.

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Больше всего пострадали авиакомпании. По оценкам экспертов, средний ущерб для одного авиаперевозчика составил $148,38 млн. Наибольшие совокупные потери ($1,94 млрд) понес сектор здравоохранения. На втором месте — банковская сфера ($1,15 млрд).

Анализ Parametrix охватил 25% компаний из списка Fortune 500. По данным страховщика, сбои в работе были зафиксированы в 125 компаниях. Средний ущерб для одной компании из этого списка составил $43,64 млн. При этом застраховано было лишь 10-20% ущерба.

По данным Microsoft, некорректное обновление CrowdStrike, распространившееся всего за 78 минут, затронуло 8,5 млн устройств под управлением Windows — менее 1% от их общего числа. В CrowdStrike утверждают, что уже восстановлена работа более 97% устройств, однако в Microsoft предупреждают, что на полное восстановление может потребоваться несколько недель.

Глава CrowdStrike Джордж Курц принес извинения за причиненные сбоем неудобства. «Я глубоко сожалею о нарушениях, вызванных этим сбоем, и лично приношу извинения всем пострадавшим. Хотя я не могу обещать безотказной работы, я могу обещать, что мы будем реагировать на подобные инциденты оперативно и эффективно», — заявил он.

#microsoft #windows 11 #сбой #crowdstrike #антивирус
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