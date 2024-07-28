А ещё апдейт правит много ошибок.

Компания Microsoft выпустила необязательное обновление KB5040527 для Windows 11 версий 22H2 и 23H2. Оно не содержит патчей безопасности и сосредоточено на исправлении ошибок и добавлении новых функций, главным образом, в работу Проводника.

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Среди наиболее примечательных изменений — возможность дублировать вкладки в Проводнике. Для этого достаточно сделать клик правой кнопкой мыши по нужной вкладке и выбрать опцию «Дублировать вкладку». Эта функция уже тестировалась в предыдущих сборках Windows Insider, а теперь стала доступна и в стабильных версиях системы.

Помимо этого, обновление устраняет ряд неприятных ошибок в работе Проводника, включая утечки памяти при работе с архивами, некорректную работу поиска, внезапно появляющиеся выпадающие меню, проблемы с отображением элементов интерфейса, мерцание изображений в разделе «Галерея» и некорректную работу кнопок навигации.

Полный список исправлений в Проводнике, включенных в обновление KB5040527:

Новая функция: дублирование вкладок.

Устранена утечка памяти, возникавшая при работе с архивами.

Устранена ошибка, приводившая к зависанию Проводника.

Устранена ошибка, из-за которой при первом поиске из раздела «Главная» результаты могли не отображаться.

Устранена ошибка, вызывавшая появление выпадающего меню адресной строки в неподходящие моменты.

Устранена ошибка, приводившая к сохранению файла в библиотеку «Изображения» при попытке сохранить его в раздел «Галерея» через диалоговое окно «Сохранить».

Устранена ошибка, из-за которой в поле поиска отображалось неверное имя папки при нахождении в разделе «Галерея».

Устранена ошибка, приводившая к появлению пустой области в верхней части окна Проводника.

Устранена ошибка, из-за которой кнопки «Назад» и «Вперед» не работали при наведении курсора мыши на раздел «Рекомендуемые файлы» на вкладке «Главная».

Устранено мерцание изображений при просмотре в разделе «Галерея».

Обновление KB5040527 является необязательным, но пользователи, столкнувшиеся с перечисленными ошибками, могут установить его вручную. В дальнейшем все улучшения и исправления будут включены в обязательные обновления Windows 11.