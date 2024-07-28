Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Windows 11 получила обновление, которое расширит функции «Проводника»
А ещё апдейт правит много ошибок.

Компания Microsoft выпустила необязательное обновление KB5040527 для Windows 11 версий 22H2 и 23H2. Оно не содержит патчей безопасности и сосредоточено на исправлении ошибок и добавлении новых функций, главным образом, в работу Проводника.

реклама

Среди наиболее примечательных изменений — возможность дублировать вкладки в Проводнике. Для этого достаточно сделать клик правой кнопкой мыши по нужной вкладке и выбрать опцию «Дублировать вкладку». Эта функция уже тестировалась в предыдущих сборках Windows Insider, а теперь стала доступна и в стабильных версиях системы.

Помимо этого, обновление устраняет ряд неприятных ошибок в работе Проводника, включая утечки памяти при работе с архивами, некорректную работу поиска, внезапно появляющиеся выпадающие меню, проблемы с отображением элементов интерфейса, мерцание изображений в разделе «Галерея» и некорректную работу кнопок навигации.

Полный список исправлений в Проводнике, включенных в обновление KB5040527:

  • Новая функция: дублирование вкладок.
  • Устранена утечка памяти, возникавшая при работе с архивами.
  • Устранена ошибка, приводившая к зависанию Проводника.
  • Устранена ошибка, из-за которой при первом поиске из раздела «Главная» результаты могли не отображаться.
  • Устранена ошибка, вызывавшая появление выпадающего меню адресной строки в неподходящие моменты.
  • Устранена ошибка, приводившая к сохранению файла в библиотеку «Изображения» при попытке сохранить его в раздел «Галерея» через диалоговое окно «Сохранить».
  • Устранена ошибка, из-за которой в поле поиска отображалось неверное имя папки при нахождении в разделе «Галерея».
  • Устранена ошибка, приводившая к появлению пустой области в верхней части окна Проводника.
  • Устранена ошибка, из-за которой кнопки «Назад» и «Вперед» не работали при наведении курсора мыши на раздел «Рекомендуемые файлы» на вкладке «Главная».
  • Устранено мерцание изображений при просмотре в разделе «Галерея».

Обновление KB5040527 является необязательным, но пользователи, столкнувшиеся с перечисленными ошибками, могут установить его вручную. В дальнейшем все улучшения и исправления будут включены в обязательные обновления Windows 11.

#microsoft #windows 11
+
Написать комментарий (0)
Программист решил проблему запуска Android-приложений на Snapdragon-ноутбуках, поскольку самой Microsoft до этого нет дела
Windows 11 вскоре позволит пользователю управлять файлами Android-смартфона прямо из «Проводника»
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как бесплатно поднять свой уровень аккаунта Steam
2
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Июль)
16
Почему не получается экранизировать Стивена Кинга
38
Сравниваем Windows 7, Windows 10 и Linux 6.9 в играх: Результаты
27
Windows XP в 2024 году - Часть 3
4
Отказываемся от процессоров Intel и собираем мощный игровой ПК на AMD для 2К всего за 110 000 рублей
21
Как сломался мой компактный ПК из-за проблемы блока питания Chieftec Proton BDF-1000C
31
Я здесь закон - вспоминаем фильм "Судья Дредд" 1995 года
4
Здоровье геймера - 15 советов по сохранению здоровья во время долгих игровых сессий
10
NYT: в русских ракетах используются американские чипы и сенсоры
+

Сейчас обсуждают

DIDEI
00:51
Ждём новостей от счастливых обладателей 13600к.
Обновление BIOS не спасет те процессоры Intel Core 13-го и 14-го поколения, что уже деградировали
32Влад32
00:50
А в 70-х годах прошлого века на Луну слетали и вернулись. В США регресс что ли? Или?
Американские астронавты застряли на МКС, находясь на её борту уже восемь недель вместо восьми дней
glavhyilo
00:49
человечество,да и теже динозавры-это мизерный отрезок времяни был,всего несколько десятков миллионов лет,до этого ещё несколько миллиардов лет вообще то было-например 400 миллионов лет назад лютые нас...
Марсоход Perseverance обнаружил останки древней жизни
Андрей
00:42
Может тут говориться о прочных протезах. И их энергоэффективность в лёгкости и пластичности. А тут мы просто наблюдаем не компетентность автора. И вообще живой ли это человек а не ИИ который опять всё...
Скрученные углеродные нанотрубки могут отправить литий-ионные батареи в небытие
coth
00:31
У Geely отдельные бренды для электричек - Galaxy и Geometry. И несколько дочерних автопроизводителей - Zeekr и Lynk. Последние две и производят электрички в том числе для Европы.
Вслед за другими компаниями Volvo отказывается от полного перехода на электрокары к 2030 году
YuriSK
00:23
Снова "русская рулетка" с китайским БП и ноунеймными кондерами внутри . Если в предыдущем БП хотя бы кондеры второго эшелона от TEAPO то в новом вообще все тяжко . Сертификат могут нарисовать хоть пл...
Как сломался мой компактный ПК из-за проблемы блока питания Chieftec Proton BDF-1000C
Pattagonia
00:13
Хорошо, давай начнём издалека, мамкин ты наш Ыксперт. Я не говорил, что моё мнение - истина в последней инстанции. Сказала то, что думаю. То, что считаю более оптимальным, разумным для БЮДЖЕТНОЙ сборк...
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Июль)
Фауст Гете
00:11
Ок, эту систему можно отлично слепануть, направленными волнами.
The War Zone: В США рассматривают украинскую акустическую сеть как недорогой вариант ПВО
Nvidia&Intel Hater
00:03
по моему тебя хорошо ворворт проткнул ,раз его все время вы зеленожопые вспоминаете,он вас на болте крутит судя по всему,а минусы у вас реальные от реальных людей,вы зеленожопые тупорылые дебилы,ну во...
Почему Radeon RX 7900 XTX уже не «торт», а GeForce RTX 4080 SUPER стала оптимальным выбором для 4К
VAKT
00:02
потому что автор - долбоёб и таких говностатеек написанных в совокуплении с жпт - здесь вагон
Зонд Juice пролетит мимо Земли и Луны, используя их гравитацию для ускорения, чтобы достичь Юпитера
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем