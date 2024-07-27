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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Искусственный интеллект DeepMind завоевал серебро на международной олимпиаде по математике
Он и так способен решать задачки, но на олимпиаде дела обстоят немного иначе.

Решение математических задач требует не только знания формул, но и способности к абстрактному мышлению, планированию, поиску нестандартных путей. Долгое время эти аспекты оставались недоступными для ИИ. AlphaProof и AlphaGeometry 2, основанные на передовых методах логического мышления, преодолели этот барьер благодаря использованию технологий усиленного обучения. Они прошли обучение на огромном массиве данных, включающем в себя разнообразные математические задачи.

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Впервые в истории искусственный интеллект удостоился медали на Международной математической олимпиаде (IMO). Системы AlphaProof и AlphaGeometry 2, разработанные компанией Google DeepMind, успешно решили четыре из шести задач, показав результат, эквивалентный серебряной медали. Этот прорыв свидетельствует о значительном прогрессе в области ИИ и открывает новые горизонты для сотрудничества человека и машины в решении сложных математических проблем.

AlphaProof использует модифицированную версию модели Gemini от DeepMind, способную переводить формулировки задач с естественного языка на язык формальной математики, делая их доступными для обработки ИИ. AlphaGeometry 2 специализируется на задачах, связанных с геометрическими фигурами, уравнениями с углами, соотношениями и расстояниями.

Для оценки возможностей систем им были предложены задачи текущей IMO. AlphaProof блестяще справилась с двумя задачами по алгебре, одной по теории чисел, включая задание с наивысшим уровнем сложности. AlphaGeometry 2 успешно решила задачу по геометрии. Две задачи по комбинаторике пока остались непокоренными.

Успех систем не остался незамеченным: их способности были высоко оценены авторитетными математиками Тимом Гауэрсом и Джозефом Майерсом. Набрав 28 баллов из 42 возможных, AlphaProof и AlphaGeometry 2 показали результат, достойный серебряной медали IMO.

Достижение AlphaProof и AlphaGeometry 2 — это не просто победа алгоритмов, а качественный скачок в развитии искусственного интеллекта. Вице-президент Google DeepMind по исследованиям Пушмит Коли, возглавлявший проект, подчёркивает уникальность созданных систем: до сих пор ни одна программа не демонстрировала подобной универсальности и точности в решении математических задач.

#google #искусственный интеллект #deepmind #alphageometry 2 #alphaproof
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