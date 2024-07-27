Министерство юстиции считает, что закон о запрете TikTok не нарушает Конституцию США.

Министерство юстиции США, как отмечает Bloomberg, нашло в деятельности социальной сети TikTok по сбору пользовательской информации признаки угрозы для национальной безопасности. По мнению ведомства, китайские власти могут надавить на материнскую компанию ByteDance с целью получения доступа к информации об активности американских пользователей в сети TikTok, а также для цензуры просматриваемой американцами информации и влияния на аудиторию в США.

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Источник изображения: Ore Huiying, Bloomberg

Сейчас ByteDance пытается оспаривать в американских судах решение администрации президента Байдена, которое принуждает её продать американские активы TikTok неким доверенным с точки зрения американского правительства структурам до 19 января, либо столкнуться с запретом на осуществление деятельности в американской юрисдикции. Представители ByteDance уверены, что выиграют этот спор, поскольку на их стороне сама Конституция США. Министерство юстиции заявило, что соответствующее решение президента США было законным и соответствует положениям конституции. Активность зарубежных компаний, по мнению ведомства, не подпадает под действие Первой поправки, к которой апеллирует в своих доводах ByteDance.