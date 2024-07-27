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Редакция
Новости Software Алексей Сычёв
Посты пользователей X по умолчанию используются для обучения чат-бота Grok
Но это можно предотвратить по желанию пользователей.

Контролирующий несколько компаний американский миллиардер Илон Маск (Elon Musk) традиционно пытается добиться некоего симбиоза в их развитии, нередко вызывая тем самым недовольство акционеров Tesla, поскольку она является публичной и в значительной степени определяет благосостояние самого Маска. На этой неделе он заявил, что отныне вся публикуемая в открытом доступе пользователями социальной сети X информация по умолчанию может использоваться для обучения чат-бота Grok принадлежащего Маску стартапа xAI.

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Источник изображения: Thermal Grizzly

При этом пользователи бывшей Twitter сохраняют возможность в настройках веб-клиента отключить соответствующее разрешение, и тогда вся размещаемая ими публичная информация не сможет использоваться администрацией X для обучения чат-бота Grok. В дальнейшем такую функцию управления получит и мобильный клиент для работы в социальной сети X. Пользователи последней также могут скрыть свои учётные записи, и тогда публикуемая ими информация тоже не будет доступна для обучения чат-бота Grok.

#искусственный интеллект #илон маск #социальная сеть #xai #grok #x
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