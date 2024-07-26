Конечно же, нужно при этом в чём-то ограничить геополитических соперников.

Выбрав в качестве трибуны для выступления авторскую колонку на страницах The Washington Post, один из основателей и действующий генеральный директор OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman) назвал перечень условий, при которых США и их союзники смогут сохранить мировое лидерство в сфере технологий искусственного интеллекта в противостоянии с некими «авторитарными режимами», в которых в понимании Альтмана угадывается Китай.

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Источник изображения: Justin Sullivan, Getty Images

Во-первых, технологии искусственного интеллекта должны хорошо охраняться, как поясняет Альтман. Хакеры не должны иметь возможность похитить важную интеллектуальную собственность в этой сфере. Во-вторых, нужно стимулировать строительство нужной инфраструктуры: центров обработки данных и электростанций, причём финансировать их должны частные компании. Попутно нужно стимулировать подготовку кадров для зарождающейся отрасли. В-третьих, США и их союзники должны сформулировать правила трансграничного обмена информацией, а также условия хранения данных и важнейших компонентов для систем ИИ. Наконец, Альтман считает нужным создать либо инвестиционный фонд, стимулирующий развитие систем искусственного интеллекта, либо некоммерческую организацию с надзорными функциями по типу МАГАТЭ.