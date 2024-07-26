Более 200 клиентов уже заинтересовались новой ОС.

Крупнейший российский провайдер IT-инфраструктуры, компания Selectel, открывает бета-тестирование собственной серверной операционной системы для корпоративного сегмента. Созданное на базе Linux решение призвано предоставить клиентам Selectel полный контроль над их IT-инфраструктурой.

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Достичь этого планируется за счет тщательного контроля версий используемого ПО, расширенной технической поддержки и возможности работы с высоконагруженными системами. Уже на этапе бета-тестирования пользователям доступен обширный функционал: работа с системами виртуализации, веб-серверами, LDAP, инструментами мониторинга, базами данных, системами резервного копирования и контейнерами. Предусмотрена интеграция с облачными сервисами Selectel и объектным хранилищем S3.

Новую ОС можно развернуть как на новом оборудовании, так и на уже использующихся серверах клиентов. Причем ОС успешно работает и на серверах, расположенных вне инфраструктуры Selectel. Особое внимание компания уделяет бесперебойной технической поддержке, что особенно важно для клиентов с небольшим штатом IT-специалистов.

«Более 200 клиентов заинтересовались нашей операционной системой ещё во время альфа-тестирования», — рассказал Игорь Лепихин, руководитель направления программно-аппаратных решений Selectel. — Благодаря активному участию пользователей и обратной связи мы смогли сосредоточиться на наиболее востребованных функциях. Мы продолжаем развивать продукт: добавляем поддержку актуальных версий ПО, оптимизируем техническую поддержку. Одна из наших ключевых задач — отладить процесс миграции на новую ОС, чтобы подготовить продукт к коммерческому запуску в конце 2024 года».

Узнать подробнее о новой ОС Selectel и принять участие в бета-тестировании можно по ссылке.