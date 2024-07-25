Стабильность, безопасность и удобство — всё есть.

Вышла новая версия популярного дистрибутива Linux Mint — 22 Wilma, основанная на Ubuntu 24.04 LTS. Обновление приносит не только свежие версии программ, но и ряд важных изменений, которые делают систему более стабильной, безопасной и удобной.

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Linux Mint 22 получит обновления безопасности в течение пяти лет, то есть пользователи смогут работать с ней до 2029 года без необходимости переустановки. В качестве ядра используется Linux 6.8, причём впервые в истории дистрибутива новые версии ядра будут выходить каждые 6 месяцев.

В числе ключевых изменений:

Cinnamon 6.2: обновлённая версия рабочего стола с улучшенной удобностью, новыми функциями и исправленными ошибками.

PipeWire по умолчанию: новая звуковая подсистема обеспечивает более низкую задержку, повышенную производительность и лучшую совместимость с Bluetooth-устройствами.

Повышенная безопасность: гостевые сессии по умолчанию отключены.

Оптимизация размера: неиспользуемые языковые пакеты удаляются после установки, что экономит место на диске.

Разработчики уделили внимание и другим аспектам: улучшена поддержка HiDPI, сокращено время ожидания завершения работы системы, обновлены темы Linux Mint для поддержки GTK4.

Cinnamon 6.2 получил ряд нововведений, среди которых:

новый инструмент для управления действиями в файловом менеджере Nemo;

возможность выбора действия при нажатии на кнопку в углу панели с удержанием клавиши Shift;

удаление рабочего пространства из переключателя Workspace Switcher.

Также улучшены существующие компоненты, например, апплет угловой панели стал настраиваемым, в меню Mint появилась категория «Наука», а апплет питания теперь точнее отображает состояние батареи.

Linux Mint 22 Wilma — это эволюционное обновление, которое делает хорошую операционную систему ещё лучше. Обновлённая кодовая база, новые функции и улучшения делают её отличным выбором как для новичков, так и для опытных пользователей.