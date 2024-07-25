Вышла новая версия популярного дистрибутива Linux Mint — 22 Wilma, основанная на Ubuntu 24.04 LTS. Обновление приносит не только свежие версии программ, но и ряд важных изменений, которые делают систему более стабильной, безопасной и удобной.
реклама
Linux Mint 22 получит обновления безопасности в течение пяти лет, то есть пользователи смогут работать с ней до 2029 года без необходимости переустановки. В качестве ядра используется Linux 6.8, причём впервые в истории дистрибутива новые версии ядра будут выходить каждые 6 месяцев.
В числе ключевых изменений:
- Cinnamon 6.2: обновлённая версия рабочего стола с улучшенной удобностью, новыми функциями и исправленными ошибками.
- PipeWire по умолчанию: новая звуковая подсистема обеспечивает более низкую задержку, повышенную производительность и лучшую совместимость с Bluetooth-устройствами.
- Повышенная безопасность: гостевые сессии по умолчанию отключены.
- Оптимизация размера: неиспользуемые языковые пакеты удаляются после установки, что экономит место на диске.
Разработчики уделили внимание и другим аспектам: улучшена поддержка HiDPI, сокращено время ожидания завершения работы системы, обновлены темы Linux Mint для поддержки GTK4.
Cinnamon 6.2 получил ряд нововведений, среди которых:
- новый инструмент для управления действиями в файловом менеджере Nemo;
- возможность выбора действия при нажатии на кнопку в углу панели с удержанием клавиши Shift;
- удаление рабочего пространства из переключателя Workspace Switcher.
Также улучшены существующие компоненты, например, апплет угловой панели стал настраиваемым, в меню Mint появилась категория «Наука», а апплет питания теперь точнее отображает состояние батареи.
Linux Mint 22 Wilma — это эволюционное обновление, которое делает хорошую операционную систему ещё лучше. Обновлённая кодовая база, новые функции и улучшения делают её отличным выбором как для новичков, так и для опытных пользователей.