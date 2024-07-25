То есть, теперь его работу смогут оценить пользователи Windows.

До сих пор картографический сервис Apple был доступен только на устройствах компании. Теперь бета-версия Apple Maps работает в Safari, Chrome и Edge. Функционал пока уступает Google Maps, но купертинцы обещают обновления.

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Windows-пользователи могут получить доступ к Apple Maps через Chrome и Edge, а на Mac — через Safari и Chrome. Пока веб-приложение доступно только на английском языке, но Apple планирует добавить и другие языки, браузеры и платформы.

Доступные функции: поиск, информация о местоположении, прокладка маршрутов для автомобилей и пешеходов, история и путеводители. Как и в мобильном приложении, раздел путеводителей содержит статьи о подборке интересных мест по всему миру. Карты можно просматривать в стандартном, спутниковом и гибридном режимах.

В сравнении с мобильным и компьютерным приложениями веб-версия лишена интеграции с учётной записью Apple, трёхмерного режима, информации о погоде, навигации для водителей и прокладки маршрутов общественного транспорта. Apple обещает расширить функционал, добавив, в частности, Look Around — аналог Google Street View.

Разработчики уже сейчас могут создавать веб-ссылки на Apple Maps, чтобы предоставлять информацию о компаниях и прокладывать маршруты. Также поддерживается MapKit JS — инструмент для добавления интерактивных карт на сайты с использованием Apple Maps.

Пока неясно, будут ли обновления Apple Maps, запланированные для iOS 18, доступны в браузерах. Ожидается, что осенью навигационное приложение получит поддержку пользовательских маршрутов для пеших и велосипедных прогулок. Пользователи смогут просматривать, сохранять, создавать и делиться маршрутами по национальным паркам США.

Помимо прочего, обновления принесут Apple Intelligence — ответ компании на растущий тренд генеративного ИИ. Он позволит автоматически генерировать изображения, проверять текст и планировать задачи в нескольких приложениях. Правда, доступна эта функция будет только на последних моделях iPhone и iPad с процессорами M-серии.

Презентация iPhone 16 и iOS 18 ожидается уже совсем скоро. По слухам, в 2025–2026 годах компания также планирует выпустить новый iPad Mini, iPad Pro с процессором M5, iPhone SE 4 и первый складной смартфон Apple.