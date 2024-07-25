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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Исследование: в РФ наблюдается стремительный рост интереса к отечественным облачным хранилищам
Да и к «облакам» в целом.

Так называемые облачные хранилища постоянно набирают популярность. Потихоньку она растёт уже больше пятнадцати лет, поскольку подразумевает хранение различных фотографий, видеороликов, документов и прочей цифровой информации в некоем «облаке», доступ к которому может быть получен из любой точки мира. Загрузить что-то в «облако» в Москве, потом открыть в условном Петербурге, Париже, Стамбуле, Дубае, Анталье, Бангкоке и других городах.

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Сервисы удобные, однако в 2022 году ряд западных представителей данной сферы услуг решил если не покинуть российский рынок, то как минимум ограничить россиян в возможностях (с той же оплатой), тем самым, вероятно, навсегда его потеряв и предоставив возможность отечественным «облакам» занять их место. О том, что всё происходит именно таким образом, свидетельствует исследование, проведённое Yota.

Как следует из исследования, в России за первое полугодие 2024 года примерно на треть возрос интерес к отечественным «облакам» по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольший рост демонстрирует «Яндекс. Диск» с 61-процентным увеличением. Собственно, именно «Яндекс. Диск» и обеспечивает отечественным сервисам весь рост спроса, ведь другие облачные сервисы — иностранные: россияне также активно пользуются Google Drive (рост 46 % по сравнению с 2023 годом) и iCloud (рост 19 %).

В пятёрку лидеров также входят «Облако Mail.ru», однако его доля снизилась на 17 %, и Microsoft OneDrive, популярность которого в России сократилась на 32 %.

#россия #облачные сервисы #it #облако #«яндекс» #облака #облачные хранилища
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