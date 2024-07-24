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Редакция
Новости Software Алексей Сычёв
Илон Маск предлагает потратить $5 млрд средств Tesla на развитие компании xAI
Но сперва нужно получить разрешение у акционеров и совета директоров компании.

Американский миллиардер Илон Маск (Elon Musk), в той или иной степени контролирующий шесть крупных компаний, не раз подвергался критике акционеров за склонность к перераспределению ресурсов между ними без должного согласования. Как отмечает Bloomberg, на этой неделе Маск запустил на своей странице в социальной сети X социологический опрос среди подписчиков, предложив вложить $5 млрд средств компании Tesla в свой стартап xAI, который он основал в прошлом году с целью развития технологий генеративного искусственного интеллекта.

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Источник изображения: Tesla

Миллиардер сразу отметил, что соответствующее решение должно быть одобрено советом директоров и акционерами Tesla, поэтому опрос в X на эту тему он проводит только с целью изучения общественного мнения. За первые часы после запуска голосования из нескольких сотен тысяч участников примерно 70% проголосовали за подобную схему финансирования xAI. Ранее в этом году компании уже удалось привлечь $6 млрд, с тех пор её капитализация оценивается в $24 млрд.

На квартальной отчётной конференции Tesla Илон Маск заявил, что разработки xAI очень помогают Tesla с автопилотом и при строительстве центра обработки данных, а со временем чат-бот Grok может быть интегрирован в бортовое программное обеспечение этих электромобилей.

#tesla #илон маск #инвестиции #xai
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