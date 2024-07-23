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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Telegram на пороге миллиарда: ежемесячно мессенджером пользуется 950 млн человек
Он становится всё более незаменимым во многих рабочих процессах.

Рекламная платформа мессенджера Telegram отчиталась о достижении внушительной отметки: число активных пользователей, ежемесячно использующих сервис, достигло 950 миллионов.

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Основатель и бессменный лидер Telegram Павел Дуров уверенно прогнозирует дальнейший рост аудитории, ожидая преодоления знакового рубежа в один миллиард пользователей уже к концу 2024 года. Устоит ли WhatsApp под напором амбициозного конкурента? Вопрос действительно своевременный.

Напомним, что в апреле текущего года, в ходе интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, Павел Дуров озвучил цифру в 900 миллионов пользователей. Уже тогда глава Telegram предрекал скорое достижение миллиардной аудитории, отмечая ежедневный прирост в 2,5 миллиона новых регистраций.

#telegram #мессенджеры
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