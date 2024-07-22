Но вскоре она должна перейти на более свежую Windows XP.

Крупнейший сбой в работе CrowdStrike, приведший к массовым синим экранам смерти, парализовал работу многих компаний по всему миру. Пострадали и авиакомпании: United, Delta, American Airlines и многие другие были вынуждены отменить рейсы из-за проблем с системами бронирования, регистрации и учёта. Однако четвертый по величине авиаперевозчик США, Southwest Airlines, практически не почувствовал на себе последствия глобального IT-коллапса. Причина? Устаревшие системы на базе Windows 3.1 и Windows 95, которые не получают автоматических обновлений.

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И хотя сотрудники Southwest не раз жаловались на морально устаревшее программное обеспечение, именно оно стало своеобразной «прививкой» от современных угроз. В то время как другие авиакомпании боролись с последствиями фатального обновления CrowdStrike, Southwest продолжала работу в штатном режиме, обеспечивая своевременные вылеты. Впрочем, совершенно безболезненно пережить сбой не удалось: проблемы с системами в аэропортах все же сказались на некоторых пассажирах.

Случай с CrowdStrike наглядно демонстрирует, что иногда отказ от гонки за новейшими технологиями может сыграть на руку. Старые, проверенные системы, не подверженные рискам удаленного взлома или сбоев из-за некорректных обновлений, становятся гарантом стабильности. Отнюдь не случайно в авиации и военной промышленности до сих пор используются аналоговые приборы — их надёжность проверена временем.

Впрочем, Southwest Airlines не планирует останавливаться на достигнутом: в компании уже задумываются о переходе на Windows XP. Эта операционная система, также снятая с поддержки, позволит сохранить стабильность и одновременно с этим запустит приложения для Windows 3.1 в режиме совместимости.