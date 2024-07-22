Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Windows 3.1 спасает от краха: удивительное ретроградство помогло авиакомпании Southwest Airlines избежать проблем с обновлением CrowdStrike
Но вскоре она должна перейти на более свежую Windows XP.

Крупнейший сбой в работе CrowdStrike, приведший к массовым синим экранам смерти, парализовал работу многих компаний по всему миру. Пострадали и авиакомпании: United, Delta, American Airlines и многие другие были вынуждены отменить рейсы из-за проблем с системами бронирования, регистрации и учёта. Однако четвертый по величине авиаперевозчик США, Southwest Airlines, практически не почувствовал на себе последствия глобального IT-коллапса. Причина? Устаревшие системы на базе Windows 3.1 и Windows 95, которые не получают автоматических обновлений.

реклама

И хотя сотрудники Southwest не раз жаловались на морально устаревшее программное обеспечение, именно оно стало своеобразной «прививкой» от современных угроз. В то время как другие авиакомпании боролись с последствиями фатального обновления CrowdStrike, Southwest продолжала работу в штатном режиме, обеспечивая своевременные вылеты. Впрочем, совершенно безболезненно пережить сбой не удалось: проблемы с системами в аэропортах все же сказались на некоторых пассажирах.

Случай с CrowdStrike наглядно демонстрирует, что иногда отказ от гонки за новейшими технологиями может сыграть на руку. Старые, проверенные системы, не подверженные рискам удаленного взлома или сбоев из-за некорректных обновлений, становятся гарантом стабильности. Отнюдь не случайно в авиации и военной промышленности до сих пор используются аналоговые приборы — их надёжность проверена временем.

Впрочем, Southwest Airlines не планирует останавливаться на достигнутом: в компании уже задумываются о переходе на Windows XP. Эта операционная система, также снятая с поддержки, позволит сохранить стабильность и одновременно с этим запустит приложения для Windows 3.1 в режиме совместимости.

#microsoft #crowdstrike #windows 3.1
1
Показать комментарии (1)
Проблема CrowdStrike затронула 8,5 млн ПК под управлением Microsoft Windows
Минцифры: глобальный сбой систем Microsoft показал важность импортозамещения ПО
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как работает анонимность в Telegram, и почему скрыть свою личность в мессенджере почти невозможно
19
Итоги гоночного уик-энда 20-21 июля
+
Оптимизируем ПК для гейминга правильно - полный гайд
37
Как производители видеокарт экономят на геймерах, снижая количество памяти и качество термопасты
8
Почему игровые видеокарты стоят так дорого и будут стоить еще дороже – обзор причин
18
29 июля 2024 года Microsoft закрывает Marketplace Xbox 360
+
Сравниваем Windows 7, Windows 10 и Linux 6.9 в играх: Часть 1
22
Токены Blum и Dogs раздадут на 100-ни миллионов холдеров и обгонят Notcoin
6
Галактика-зомби вернулась к жизни спустя 20 миллионов лет
7
Asia Times: Китайские подлодки получат боевые лазеры, способные "незаметно" cжигать спутники США
+

Сейчас обсуждают

Александр Кирсанов
19:23
Так все дилеры курируются полицией. Ничего удивительного...
Как работает анонимность в Telegram, и почему скрыть свою личность в мессенджере почти невозможно
aleximus777
19:17
А я верю) Удвоят скорость генерации кадров и как раз оно так и выйдет) А в полном нативе я не верю, что в киберпанке хотя бы 35 фпс выдаст в 4К. Техпроцесс улучшили на чуть-чуть, значит должен быть ст...
Выход GeForce RTX 5000 переносится на январь — новая линейка будет представлена на CES 2025
ЧatoБoт
19:12
Да здравствуют Разъединённые Штаты Америки!
Журнал Newsweek рассказал, какие штаты помимо Техаса, могут выйти из состава США
FelsheR-BANz
19:09
Так пишешь, как будто у вас запорожец - мечты новый выпустили.
Стоит ли менять DDR4 на DDR5, и может ли новая ОЗУ обеспечить заметный прирост fps в играх
Артём Николаев
19:07
Оке, спс. Но про 100 лет это фатальное заблуждение. 1 миллион часов это средняя наработка на отказ, а не ресурс. Означает, что в пуле из миллиона дисков в среднем будет выходить из строя один диск в ч...
11 надёжных и выносливых SSD большого объёма, которые можно смело ставить в игровой ПК в 2024 году
si-cat
19:05
Они бы своих бомжей с МКС сперва бы забрали 🤣🤣🤣
NASA и SpaceX представили модифицированный корабль Dragon для безопасного сведения МКС с орбиты
Руслан
19:03
Лиза если в видеокарты не может, зотя бы то что есть заваливала рынок по одекватным ценам и в огромных количесвах. Многие бы брали
Выход GeForce RTX 5000 переносится на январь — новая линейка будет представлена на CES 2025
REY_B_
18:57
Такая большая компания... Такой большой объём свободных средств.. Она могла себе это позволить! ....... Только почему-то когда начинает звучать такая фраза, то всё тут же начинает рушиться. Почему? Э...
Intel замораживает два своих крупных проекта в Европе
REY_B_
18:54
Это "несколько" больше, чем было желающих развалить СССР.....
Журнал Newsweek рассказал, какие штаты помимо Техаса, могут выйти из состава США
Михаил Авраменко
18:54
Так выпьем же за рост сепаратистских настроений в США! 😎👍
Журнал Newsweek рассказал, какие штаты помимо Техаса, могут выйти из состава США
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем