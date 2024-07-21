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Редакция
Новости Software Алексей Сычёв
Проблема CrowdStrike затронула 8,5 млн ПК под управлением Microsoft Windows
Она стала крупнейшей в истории, но коснулась всего 1% систем.

К концу недели корпорация Microsoft всё же подоспела с количественными оценками масштабов бедствия, вызванного неудачным обновлением ПО для защиты от кибератак компании CrowdStrike, которое накануне парализовало работу промышленных предприятий, аэропортов, больниц и медийных корпораций в различных странах мира. Представители Microsoft заявили, что сбой затронул 8,5 млн ПК под управлением Windows.

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Источник изображения: CrowdStrike

Такая статистика автоматически превращает инцидент в крупнейший в своём роде за всю историю существования компьютерной отрасли, но Microsoft подчёркивает, что в относительном выражении он затронул не более 1% компьютеров под управлением Windows. При этом представители корпорации поясняют, что эта история в очередной раз продемонстрировала, насколько взаимосвязанными являются операции во многих отраслях мировой экономики, и как важно тщательно проверять распространяемое программное обеспечение на наличие дефектов. Сторонние эксперты считают, что необходимость вручную удалять некорректное обновление CrowdStrike на всех пострадавших компьютерах затянет процедуру восстановления инфраструктуры отдельных компаний на несколько недель.

#microsoft #сбой #crowdstrike
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