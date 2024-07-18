Но тут нужна господдержка. И на полный переход на отечественное ПО потребуется до трёх лет.

Ассоциация «Национальное объединение организаций в сфере технологий информационного моделирования» (НОТИМ) выступила с инициативой запретить вузам и колледжам использовать иностранный софт при обучении строительным специальностям. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо организации, направленное в правительство.

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В НОТИМ уверены, что студенты должны учиться работать с отечественным ПО, чтобы быть конкурентоспособными на рынке труда. «Большинство московских вузов уже перешли на российский софт, но в регионах по-прежнему часто обучают работать с западными аналогами», — отмечает президент НОТИМ Михаил Викторов.

По его словам, полностью отказываться от изучения зарубежного ПО не стоит, но оно должно стать факультативным. Минцифры поддержало инициативу НОТИМ, заявив, что поддерживает использование российского ПО в образовании.

Доля российского инженерного ПО в вузах до 2022 года составляла 10–15%. После ухода с российского рынка ключевого игрока — компании Autodesk — этот показатель вырос до 80%. Однако процесс перехода замедляется из-за необходимости перестройки учебного процесса и нехватки квалифицированных преподавателей, знакомых с отечественными решениями.

Для ускорения импортозамещения НОТИМ предлагает разработать меры господдержки — например, компенсировать российским вендорам затраты на обучение преподавателей или создавать учебные центры на базе вузов. По оценкам экспертов, на полный переход всех российских вузов на отечественное ПО потребуется до трёх лет.