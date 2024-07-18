В таком случае не нужно тратиться средства на выплату отпускных и больничных. И это плохо.

В России наблюдается резкий рост спроса на ИТ-специалистов по схеме аутстаффинга. Компании всё чаще предпочитают не оформлять программистов в штат, а арендовать их на определённый срок с почасовой оплатой.

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По данным В2В-маркетплейса SkillStaff, в первом полугодии 2024 года количество запросов на аренду ИТ-специалистов в России выросло на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Главные преимущества аутстаффинга для работодателей — экономия и упрощение подбора персонала. Компаниям не нужно тратить средства на оформление сотрудников, выплату отпускных, больничных и других компенсаций. Кроме того, отпадает необходимость искать замену ушедшим сотрудникам, что особенно актуально в условиях дефицита квалифицированных кадров.

Чаще всего к ИТ-аутстаффингу прибегают компании финансового сектора (37% запросов), на втором месте — ИТ-компании (28%), на третьем — ритейлеры (20%).

Средняя почасовая ставка арендованных ИТ-специалистов в первом полугодии 2024 года составила 3491 рубль. Дороже всего обходились менеджеры по продукту (5115 рублей в час), дешевле всего — Bitrix-разработчики (2350 рублей в час).

Наиболее востребованы системные аналитики, специалисты по автоматизации тестирования и Java-разработчики. При этом компании предпочитают опытных специалистов — мидлов, сеньоров и лидов. Лишь 1% запросов приходится на джунов — специалистов без опыта работы.

«Ритейл и финтех — лидеры цифровой трансформации. Им нужно не только адаптироваться к тенденциям, но и опережать конкурентов, внедряя инновации раньше других. ИТ-аутстаффинг становится важным инструментом для компаний, стремящихся к лидерству», — отмечает исполнительный директор SkillStaff Полина Беляцкая.