Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Бум ИТ-аутстаффинга: российские компании переходят на «аренду» программистов
В таком случае не нужно тратиться средства на выплату отпускных и больничных. И это плохо.

В России наблюдается резкий рост спроса на ИТ-специалистов по схеме аутстаффинга. Компании всё чаще предпочитают не оформлять программистов в штат, а арендовать их на определённый срок с почасовой оплатой.

реклама

По данным В2В-маркетплейса SkillStaff, в первом полугодии 2024 года количество запросов на аренду ИТ-специалистов в России выросло на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Главные преимущества аутстаффинга для работодателей — экономия и упрощение подбора персонала. Компаниям не нужно тратить средства на оформление сотрудников, выплату отпускных, больничных и других компенсаций. Кроме того, отпадает необходимость искать замену ушедшим сотрудникам, что особенно актуально в условиях дефицита квалифицированных кадров.

Чаще всего к ИТ-аутстаффингу прибегают компании финансового сектора (37% запросов), на втором месте — ИТ-компании (28%), на третьем — ритейлеры (20%).

Средняя почасовая ставка арендованных ИТ-специалистов в первом полугодии 2024 года составила 3491 рубль. Дороже всего обходились менеджеры по продукту (5115 рублей в час), дешевле всего — Bitrix-разработчики (2350 рублей в час).

Наиболее востребованы системные аналитики, специалисты по автоматизации тестирования и Java-разработчики. При этом компании предпочитают опытных специалистов — мидлов, сеньоров и лидов. Лишь 1% запросов приходится на джунов — специалистов без опыта работы.

«Ритейл и финтех — лидеры цифровой трансформации. Им нужно не только адаптироваться к тенденциям, но и опережать конкурентов, внедряя инновации раньше других. ИТ-аутстаффинг становится важным инструментом для компаний, стремящихся к лидерству», — отмечает исполнительный директор SkillStaff Полина Беляцкая.

#российское по #программирование #языки программирования
+
Написать комментарий (0)
«Россети» закупят российское ПО и серверное оборудование на 235,6 млн рублей — Astra Linux и «Антивирус Касперского» в списки входят
«Р7-Офис» упростил работу со сложными формулами и таблицами
Минтруд России закупит полторы тысячи компьютеров на «Альт 8 СП», «Ред ОС» и Astra Linux
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Небольшой обзор внешнего корпуса для HDD Ugreen (модель 50422)
2
Мой субъективный топ лучших ролей Самуэля Л. Джексона
+
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Июль)
10
Ретро-гейминг - почему старые консоли снова в моде
14
Как я добился того, что мой игровой ПК работает тихо и не перегревается в 30-ти градусную жару
40
5 провальных видеокарт AMD в магазинах РФ, которые не рекомендуются к покупке летом 2024 года
63
Почему Linux не для игр на примере игры Severed Steel
26
О создании идеального игрового репака
6
SCMP: Китай разработал систему слежения за военными кораблями по всему миру
+
АТ: Несмотря на новые тарифы, китайские EV продолжают успешно теснить западных автопроизводителей
3

Сейчас обсуждают

Алексей Соколов
20:19
Что они там курят??? Вот было-же всё просто и понятно, нет блин, нужно всё переиначить и запутать...
Раскрыта вся линейка процессоров Intel Arrow Lake, состоящая из 18 моделей
Sergej V
20:17
В среднем процессор от Intel потребляет в приложениях 208 Вт при заводском ограничении в 320 Вт. После снятия всех ограничений среднее энергопотребление выросло до 232 Вт, а в Blender получились и вов...
Ryzen 9 9950X на 12% опережает Core i9-14900KS, потребляz мощность 309 Вт
si-cat
20:13
Атака клоунов - Эпизод последний 🤣
Украина запустит роботов на фронт в течение 12 месяцев для борьбы с Россией
Igor Spartakov
20:11
"...российское руководство.."- это некто Медведев Д.
На Казанском авиазаводе на полную мощность вышли 9 новейших фрезерных станков
DarkWater
20:08
"Alderon Games публично заявило о дефективности CPU Intel" https://www.linux.org.ru/news/hardware/17676311 перевод на русском https://alderongames.com/intel-crashes - само заявление в оригинале "Проб...
Из-за нестабильности процессоров Intel Core i9-13900K и 14900K игровые сервисы переходят на AMD
Александр Друзь
20:07
Беда-беда, анализы замёрзли.
Как я добился того, что мой игровой ПК работает тихо и не перегревается в 30-ти градусную жару
FelsheR-BANz
20:06
Просто автор очумелые ручки которому вечно хочется мастерить, причем из гавна конфетку. У мелкого в компе 5600х+1060 с пол года на боксе от r3 1200 промолотил. Ни чего не грелось и не тротлило. Поменя...
Как я добился того, что мой игровой ПК работает тихо и не перегревается в 30-ти градусную жару
DIDEI
19:57
Пси-3, варварство какое..
AMD раскрыла подробности о чипсетах B850 и B840
Sammie Vanhalen
19:46
Сенсация! Программы, написанные для Windows, лучше работают на Windows! А почему сам не потестировал на AMD и на windows 11, а не на древней видяхе, к тому же nvidia. Еще лучше в популярных играх. Мы ...
Почему Linux не для игр на примере игры Severed Steel
Александр Ушаков
19:45
Дружище дело не моё. Но для 5600х и 3060 ненужно сильного охлаждения. И 30° это даже не рабочие температуры= 50°+.
Как я добился того, что мой игровой ПК работает тихо и не перегревается в 30-ти градусную жару
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем