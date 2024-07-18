Объявлен тендер на сумму 216,6 млн рублей.

Министерство труда России объявило тендер на закупку 1438 моноблоков и 32 ноутбуков на сумму 216,6 млн рублей. Новая техника предназначена для учреждений медико-социальной экспертизы в 16 регионах страны.

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Все компьютеры должны работать под управлением отечественных операционных систем Linux с ядром не ниже 5.10. Среди возможных вариантов — «Альт 8 СП», «Ред ОС», «Основа», Astra Linux. ОС должна обеспечивать высокий уровень безопасности, включая средства аутентификации, разграничения доступа, контейнеризации и контроля целостности данных.

Технические требования к «железу» включают в себя следующее: процессоры Intel не ниже 10-го поколения, 8 Гбайт оперативной памяти, SSD объёмом от 480 Гбайт, дисплеи с диагональю от 23 дюймов и разрешением Full HD. Ноутбуки должны быть оснащены сенсорными экранами.

Поиски поставщика продлится до 25 июля 2024 года, итоги конкурса будут подведены на следующий день. Победитель тендера должен будет поставить новую технику с гарантией не менее года, предоставить все необходимые драйверы и документацию.