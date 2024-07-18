Вышла новая долгосрочная версия Blender 4.2 LTS. Популярный бесплатный пакет для 3D-моделирования получил ряд улучшений, среди которых — ускорение работы за счёт видеокарты. Blender 4.2 LTS доступен для загрузки на сайте Blender.org, с подробным списком изменений можно ознакомиться в заметках к релизной версии.
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Разработчики Blender на этот раз решили много внимания уделить вопросу оптимизации производительности. Так, значительно ускорена работа узла «Выборка UV-развёртки» на моделях с большим количеством полигонов. Переписан код компоновщика, что позволило добиться значительного прироста производительности при использовании центрального процессора.
Теперь пользователи могут выбрать ускорение компоновщика с помощью GPU — соответствующая опция доступна в настройках. Разработчики отмечают, что результат будет идентичен как при использовании CPU, так и GPU. Новая опция находится в разделе «Производительность».
Среди других важных новшеств:
- Поддержка аппаратного ускорения Open Image Denoise на видеокартах AMD в Linux и Windows.
- Улучшенный рендеринг волос.
- EEVEE теперь использует трассировку лучей в пространстве экрана для всех BSDF.
- Текстовый редактор Blender теперь поддерживает подсветку синтаксиса GLSL.
- Код рендеринга теперь поддерживает преобразование Khronos PBR Neutral view transform.
- Рендеринг с помощью Intel GPU в движке Cycles теперь поддерживает резервное использование оперативной памяти.