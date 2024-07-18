Теперь и в Windows есть свои «чекпоинты». Но немного не такие, как давнишние «точки восстановления».

Обновления Windows — процесс небыстрый и не всегда гладкий. Часто вместо исправлений пользователи получают новые ошибки, нестабильность системы и проблемы с производительностью. Стремясь исправить ситуацию, Microsoft представляет новую систему накопительных обновлений с контрольными точками для Windows 11. Несмотря на кажущиеся преимущества, некоторые эксперты высказывают опасения.

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В основе новой системы — принцип пошаговых изменений. Каждый «чекпойнт» надстраивается над предыдущим, включая только изменения, внесённые с момента его создания. Это позволит сократить время установки, объём трафика и место на диске. В течение жизненного цикла версии Windows может быть создано несколько «чекпоинтов». Служба обновлений автоматически объединит их и загрузит только недостающие компоненты.

Однако некоторые пользователи уже выражают обеспокоенность по поводу новой системы. В частности, высказываются сомнения в том, что эти самые «сохранения» упростят откат системы в случае неудачного обновления. Кроме того, нельзя исключать конфликты между различными «сейвами» или с существующими конфигурациями системы.

Несмотря на опасения, Microsoft позиционирует накопительные обновления с контрольными точками как более компактные, быстрые и устойчивые. Они не требуют никаких действий со стороны пользователей или IT-администраторов. Microsoft стремится сделать переход на новую систему максимально плавным.

IT-специалисты, получающие обновления через каталог «Центра обновления Майкрософт», заметят изменения. Ежемесячный пакет теперь может состоять из нескольких компонентов, каждый из которых представляет собой отдельный «чекпойнт». Дополнительно предоставляется файл с накопленными с момента последнего «чекпойнта» изменениями. Установка производится последовательно с помощью стандартных инструментов развёртывания.

Те, кто хочет опробовать новую функцию, могут присоединиться к каналу Insider Dev Channel и установить сборку Windows Insider Preview Build 26120.1252. Остальным же стоит взвесить все «за» и «против», прежде чем принимать решение об установке.