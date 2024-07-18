Развёртывание апдейта началось ещё осенью 2023 года, но были кое-какие трудности.

Компания Microsoft объявила о широкой доступности обновления Windows 11 23H2 (также известного как Windows 11 2023 Update). Хотя развертывание обновления началось осенью 2023 года, не все компьютеры получили его сразу.

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Теперь же пользователи предыдущих версий Windows 11 могут загрузить и установить 23H2 через раздел «Центр обновления Windows» в настройках системы. Системные требования остались прежними, что гарантирует совместимость с большинством устройств.

Стоит ли тратить время на установку 23H2, если предыдущая версия Windows 11 работает без нареканий? Ответ однозначен: да. Дело в том, что жизненный цикл Windows 11 22H2 заканчивается 8 октября 2024 года. После этой даты Microsoft прекратит выпуск ежемесячных обновлений безопасности для этой версии. Компьютеры без актуальных патчей безопасности становятся уязвимыми для кибератак — прописная истина, поэтому решайте всё на свой страх и риск. Именно поэтому Microsoft будет автоматически обновлять домашние и профессиональные устройства под управлением Windows 11 22H2 до версии 23H2 (кроме устройств, управляемых IT-специалистами).

Помимо обеспечения безопасности до ноября 2025 года, обновление Windows 11 23H2 несёт в себе ряд новых функций. Среди наиболее заметных — группировка значков на панели задач, новый микшер громкости для удобной настройки звука в разных приложениях, встроенные элементы управления RGB-подсветкой, поддержка архивов 7Z и RAR.

Microsoft придерживается стандартной практики постепенного распространения обновлений. Windows 11 23H2 не стал исключением. Теперь же, когда обновление доступно всем, пользователи могут оценить новые возможности и позаботиться о безопасности своих устройств.