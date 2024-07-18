Не путать с GitHub.

Американский разработчик облачных инструментов для разработки ПО GitLab, среди инвесторов которого числится Alphabet (материнская компания Google), рассматривает возможность продажи после получения предложений от потенциальных покупателей.

реклама

Платформа GitLab позволяет разработчикам, специалистам по эксплуатации и безопасности проектировать и администрировать программное обеспечение с помощью единого инструмента. Согласно информации на сайте компании, её услугами пользуются более 30 млн зарегистрированных пользователей, включая более половины компаний из списка Fortune 100. Штаб-квартира GitLab номинально находится в Сан-Франциско, но все её сотрудники работают удаленно.

Как сообщает Reuters со ссылкой на осведомлённые источники, GitLab, чья рыночная стоимость составляет около $8 млрд, сотрудничает с инвестиционными банками в рамках процесса продажи. Среди заинтересованных компаний — разработчик ПО для мониторинга облачных сервисов Datadog. Источники агентства отмечают, что сделка может быть закрыта не раньше, чем через несколько недель, и пока нет гарантий, что она состоится.

Сделки в технологическом секторе набирают обороты на фоне развития искусственного интеллекта и облачных технологий. Как сообщал ранее Reuters, Alphabet ведет переговоры о покупке стартапа в области кибербезопасности Wiz примерно за $23 млрд. Ранее компания рассматривала возможность приобретения разработчика маркетингового ПО HubSpot.

По данным Dealogic, в первой половине 2024 года на долю технологического сектора пришлась наибольшая доля сделок слияния и поглощения: их объем вырос более чем на 42% в годовом исчислении, до $327,2 млрд.

Акции GitLab, которые торгуются в Нью-Йорке с момента IPO в 2021 году, с начала года подешевели на 16%. Индекс S&P 500 Application Software за этот же период вырос на 3%. На динамике котировок GitLab сказались опасения инвесторов по поводу сокращения расходов клиентами компании.

Хотя в последнем квартале компания сообщила о росте выручки на 33% в годовом исчислении, до $169,2 млн, и впервые зафиксировала положительный свободный денежный поток, руководство признало, что сталкивается с трудностями в ценообразовании на фоне конкуренции с Microsoft, которая в 2018 году купила GitHub за $7,5 млрд.

Генеральный директор и соучредитель GitLab Сид Сийбрандий, который контролирует 45,51% голосующих акций, заявил в прошлом месяце, что пройдет лечение от остеосаркомы — злокачественной опухоли кости. Ранее он уже лечился от этого заболевания в прошлом году. По словам Сийбрандия, он надеется на полное выздоровление и продолжит выполнять свои обязанности.

Рыночная стоимость Datadog, которая предлагает ПО для совместной работы и оценки производительности сотрудников с использованием облачных технологий, составляет $44 млрд.