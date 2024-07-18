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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
GitLab может сменить владельца, но всё пока упирается в цену
Не путать с GitHub.

Американский разработчик облачных инструментов для разработки ПО GitLab, среди инвесторов которого числится Alphabet (материнская компания Google), рассматривает возможность продажи после получения предложений от потенциальных покупателей.

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Платформа GitLab позволяет разработчикам, специалистам по эксплуатации и безопасности проектировать и администрировать программное обеспечение с помощью единого инструмента. Согласно информации на сайте компании, её услугами пользуются более 30 млн зарегистрированных пользователей, включая более половины компаний из списка Fortune 100. Штаб-квартира GitLab номинально находится в Сан-Франциско, но все её сотрудники работают удаленно.

Как сообщает Reuters со ссылкой на осведомлённые источники, GitLab, чья рыночная стоимость составляет около $8 млрд, сотрудничает с инвестиционными банками в рамках процесса продажи. Среди заинтересованных компаний — разработчик ПО для мониторинга облачных сервисов Datadog. Источники агентства отмечают, что сделка может быть закрыта не раньше, чем через несколько недель, и пока нет гарантий, что она состоится.

Сделки в технологическом секторе набирают обороты на фоне развития искусственного интеллекта и облачных технологий. Как сообщал ранее Reuters, Alphabet ведет переговоры о покупке стартапа в области кибербезопасности Wiz примерно за $23 млрд. Ранее компания рассматривала возможность приобретения разработчика маркетингового ПО HubSpot.

По данным Dealogic, в первой половине 2024 года на долю технологического сектора пришлась наибольшая доля сделок слияния и поглощения: их объем вырос более чем на 42% в годовом исчислении, до $327,2 млрд.

Акции GitLab, которые торгуются в Нью-Йорке с момента IPO в 2021 году, с начала года подешевели на 16%. Индекс S&P 500 Application Software за этот же период вырос на 3%. На динамике котировок GitLab сказались опасения инвесторов по поводу сокращения расходов клиентами компании.

Хотя в последнем квартале компания сообщила о росте выручки на 33% в годовом исчислении, до $169,2 млн, и впервые зафиксировала положительный свободный денежный поток, руководство признало, что сталкивается с трудностями в ценообразовании на фоне конкуренции с Microsoft, которая в 2018 году купила GitHub за $7,5 млрд.

Генеральный директор и соучредитель GitLab Сид Сийбрандий, который контролирует 45,51% голосующих акций, заявил в прошлом месяце, что пройдет лечение от остеосаркомы — злокачественной опухоли кости. Ранее он уже лечился от этого заболевания в прошлом году. По словам Сийбрандия, он надеется на полное выздоровление и продолжит выполнять свои обязанности.

Рыночная стоимость Datadog, которая предлагает ПО для совместной работы и оценки производительности сотрудников с использованием облачных технологий, составляет $44 млрд.

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