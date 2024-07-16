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Новости Software Игнатий Колыско
Apple открыла публичный доступ к бета-версии операционной системы macOS Sequoia
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Компания Apple представила первую публичную бета-версию своей новой операционной системы macOS Sequoia. Теперь оценить новые функции может любой желающий, зарегистрировавшись на сайте Apple в программе бета-тестирования. Релиз финальной версии запланирован на осень текущего года.

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Главным нововведением macOS Sequoia стала функция iPhone Mirroring, позволяющая управлять iPhone с компьютера Mac при помощи клавиатуры и мыши. Пользователи смогут просматривать уведомления и запускать приложения на iPhone, даже если смартфон заблокирован. А уже в конце года появится возможность перетаскивать приложения между устройствами.

Помимо этого, в macOS Sequoia улучшена система организации окон, браузер Safari научился создавать краткие обзоры веб-сайтов и выделять главное, а в приложении «Сообщения» появилась возможность планировать отправку сообщений и использовать функцию Tapback с любыми эмодзи.

Также в macOS Sequoia появилось новое приложение для управления паролями и ключами доступа, обновлённый интерфейс приложения «Фото», а приложение «Заметки» теперь поддерживает расшифровку и создание кратких обзоров аудиозаписей. Кроме того, пользователи смогут вводить математические уравнения и получать готовые решения.

MacOS Sequoia поддерживает все новые функции Apple, связанные с искусственным интеллектом, которые также будут доступны в iOS 18. Инструменты для работы с текстом помогут проверять и улучшать написанное, функция Image Playground позволит создавать уникальные изображения, а при помощи Genmoji можно будет создавать собственные эмодзи. В приложении «Фото» появится инструмент для удаления ненужных снимков, а голосовой помощник Siri будет использовать искусственный интеллект для лучшего понимания языка и контекста. Siri даже сможет обращаться к ChatGPT для ответа на сложные вопросы.

Это лишь небольшой список новых функций macOS Sequoia. Более подробную информацию можно найти на сайте Apple.

#apple #операционные системы #macos secuoia
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