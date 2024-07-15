Первые игры состоятся в следующем году.

В следующем году, как отмечает Bloomberg, в Саудовской Аравии пройдут первые в истории человечества киберспортивные Олимпийские игры, и власти страны уже заключили с МОК соглашение о сотрудничестве на 12 лет, которое подразумевает активное участие Саудовской Аравии в регулярном проведении подобных киберспортивных состязаний мирового уровня.

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Источник изображения: Getty Images

Это не единственное мероприятие подобного рода, поскольку Всемирный чемпионат по киберспорту также проводится в столице Саудовской Аравии и предусматривает призовой фонд в размере $60 млн. Когда МОК занимался организацией соревнований в сфере киберспорта, то регулярно подвергался критике, поскольку выбранные дисциплины были ориентированы на эмуляцию физической активности в реальных видах спорта, но при этом не были особо популярны в среде киберспортсменов. Похоже, сотрудничество с властями Саудовской Аравии должно устранить эту проблему.