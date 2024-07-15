Она порвала любые связи с Россией.

На этой неделе МКПАО «Яндекс» сообщило лаконичным пресс-релизом, что компании удалось завершить начатую в феврале реструктуризацию, подразумевающую отделение активов от своих зарубежных структур в лице Yandex N.V., зарегистрированной в Нидерландах и до некоторых пор имевшей возможность торговать своими акциями на американской площадке Nasdaq. Теперь, избавившись от всех активов в России в результате сделки на сумму 475 млрд рублей, бывшая Yandex N.V. намеревается не только добиться возобновления торгов акциями на Nasdaq, но и сменить название на Nebius Group, если такой шаг одобрят акционеры.

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Источник изображения: «Яндекс»

По некоторым оценкам, инвестиционному консорциуму, который приобрёл российские активы «Яндекс», удалось консолидировать в своих руках до 95% их изначальной стоимости. Под контролем Nebius Group осталось лишь несколько стартапов, один из которых подарит имя новой компании, а также центр обработки данных в Финляндии. По распространяемой зарубежными СМИ данным, о возвращении на пост руководителя бывшей Yandex N.V. размышляет основатель «Яндекса» Аркадий Волож, который с 2022 года проживает в Израиле и до марта текущего года находился под санкциями ЕС. У действующего операционного директора Yandex N.V. Вадима Марчука срок полномочий истекает этой осенью.