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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
«Р7-Офис» упростил работу со сложными формулами и таблицами
Все изменения разрабатывались с учётом пожеланий пользователей.

Российский разработчик офисного ПО «Р7-Офис» выпустил обновление для своих десктопных редакторов. Основные изменения коснулись работы с таблицами, в частности, с формулами и сводными таблицами.

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Одно из ключевых новшеств — функция отображения зависимых и влияющих ячеек для формул. Она позволяет наглядно проследить, какие данные используются в расчётах и как изменения в одной ячейке влияют на результаты в других. Это существенно упрощает поиск и исправление ошибок, а также позволяет оптимизировать сложные формулы.

Ещё одно полезное дополнение — возможность создания вычисляемых полей в сводных таблицах. Новая функция так и называется. Это значительно расширяет аналитические возможности, позволяя проводить более сложные расчёты непосредственно внутри таблицы, без необходимости использовать дополнительные инструменты. Разработчики утверждают, что встроенные вычисляемые поля помогут снизить количество «ручной работы» и уменьшит количество допускаемых пользователями ошибок при тех или иных вычислениях.

В «Р7-Офис» отмечают, что обновления разрабатывались с учётом пожеланий пользователей. Новая версия редакторов уже доступна для скачивания.

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