Итоги тендера подведут 17 июля.

«Россети Цифра», дочерняя компания энергетического гиганта «Россети», запускает масштабную программу по укреплению информационной безопасности. В рамках этой программы компания планирует перевести свою ИТ-инфраструктуру на отечественное программное обеспечение.

реклама

На первом этапе «Россети Цифра» объявила тендер на закупку российского ПО и серверного оборудования на сумму 235,6 млн рублей. Новые решения будут внедрены в подразделениях компании в Москве и Самаре.

В списке закупок — лицензии на операционную систему Astra Linux Special Edition, систему управления базами данных Postgres Pro, 900 лицензий антивируса Kaspersky Security, а также решения для защиты от утечек данных («Гарда Предприятие»), управления доступом («Континент-АП»), мониторинга информационной безопасности (MaxPatrol Security Information and Event Management) и другие.

Тендер был объявлен 26 июня 2024 года. Приём заявок завершился 12 июля, а итоги конкурса будут подведены 17 июля.