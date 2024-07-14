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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
«Т1» создаёт российский аналог Jira и Trello за 2,36 млрд рублей
Программная платформа называется «Сфера».

Холдинг «Т1» инвестирует 2,36 млрд рублей в разработку платформы «Сфера», предназначенной для управления процессом разработки программного обеспечения. Ожидается, что новый продукт сможет заменить такие популярные решения, как Jira, Confluence, GitLab и другие.

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Как сообщается в дорожной карте «Новое общесистемное ПО», «Сфера» призвана повысить зрелость ИТ-процессов в российских компаниях. Платформа позволит полностью перейти на отечественные технологии, повысить прозрачность управления, оптимизировать использование ресурсов и сократить издержки.

В состав «Сферы» войдут инструменты для автоматизации разработки, управления релизами, тестирования, эксплуатации и мониторинга ПО. Платформа получит микросервисную архитектуру и сможет динамически масштабироваться, обеспечивая высокий уровень безопасности.

Разработка «Сферы» началась ещё в 2020 году, когда в «Т1» осознали критическую зависимость от западного ПО. За это время компания уже инвестировала в проект более 10 млрд рублей.

Первым крупным заказчиком «Сферы» стал банк ВТБ. В настоящее время платформой пользуются около 20 тысяч сотрудников банка. В ВТБ утверждают, что «Сфера» позволила повысить эффективность разработки и поддержки ПО не менее чем на 30%.

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