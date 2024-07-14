Это позволит компании сохранить конкурентное преимущество на рынке.

«Роснефть» завершила создание собственной единой цифровой платформы (ЕЦПК). В неё интегрированы все ИТ-сервисы и решения, используемые нефтегазовой компанией. В начале июля платформа была запущена в опытно-промышленную эксплуатацию.

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Как сообщает пресс-служба «Роснефти», проект ЕЦПК направлен на оптимизацию ИТ-инфраструктуры, сокращение времени внедрения новых технологий и разработок, а также на импортозамещение в сфере программного обеспечения.

В компании отмечают, что ЕЦПК позволит «Роснефти» сохранить конкурентное преимущество на рынке и создать технологическую базу для внедрения передовых решений, включая машинное обучение и искусственный интеллект.

«В рамках единой платформы создаётся фундамент для масштабного импортозамещения, при этом окно возможностей позволяет не просто заменить одну ИТ-систему другой, но трансформировать бизнес-процессы», — отметил руководитель службы информационных технологий «Роснефти» Юрий Попов.