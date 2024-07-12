Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
FreeBSD ускоряет релизный цикл: новые версии будут выходить чаще
Наверное, это хорошо.

Команда разработки FreeBSD объявила о переходе на более короткий релизный цикл. Изменения вступят в силу, начиная с ветки FreeBSD 15, релиз которой запланирован на конец 2025 года.

реклама

Главное новшество — сокращение времени поддержки значительных веток с пяти до четырёх лет. Это означает, что FreeBSD 15 будет поддерживаться до конца 2029 года, тогда как FreeBSD 14 получает обновления до конца 2028 года. При этом новые значительные ветки по-прежнему будут формироваться раз в два года.

Промежуточные выпуски теперь планируется выпускать каждые шесть месяцев, а не раз в год, как это было ранее. Таким образом, вместо FreeBSD 15.0, 15.1, 15.2 и т.д. мы увидим FreeBSD 15.0, 15.1, 16.0, 15.2, 16.1 и т.д.

В FreeBSD уверены, что новый график позволит оперативнее доводить до пользователей новые функции и улучшения. Кроме того, более предсказуемая модель разработки упростит долгосрочное планирование для пользователей. Впрочем, разработчики оставляют за собой право отложить релиз в случае обнаружения критических ошибок.

#freebsd
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Собираем оптимальный игровой компьютер для новых игр за разумную цену летом 2024 года
57
Краткий субъективный обзор четырех неплохих фильмов
8
О том, насколько велика Вселенная и что находится за её пределами
10
"Колхозинг" системы охлаждения на GT1030
14
Что даёт неправильное тестирование видеокарт, и почему не стоит включать DLSS 3.0 и RTX-ON
40
OLED, VA, NT или IPS - какой игровой монитор выбрать в 2024 году и не промахнуться
63
GeForce RTX 4070 SUPER vs GeForce RTX 2070 SUPER – сколько лет можно не менять игровую видеокарту
4
О последних терактах в России
30
Мое мнение об iPad Air 2024
5
Мрачные времена - Xbox и его фанаты в кризисе
12

Сейчас обсуждают

Легенда
20:49
не кукарекай. есть что сказать?
WhatsApp тормозит по указанию: в Госдуме рассказали о практике замедления мессенджера
Сергей Анатолич
20:49
Вот сначала пусть сша и нато выведут свои войска из Ирака, Сирии, Ливии, Кубы, Вьетнама, а также акупационные войска из Германии и Японии. Вернут государственные границы 2000го года Югославии, вот зат...
Генассамблея ООН потребовала от России вывести войска с Запорожской АЭС и передать ее Украине
Nvidia Hater
20:47
и как тут x поможет,это просто с более большим бустом проц,а не x3d
Собираем оптимальный игровой компьютер для новых игр за разумную цену летом 2024 года
Nvidia Hater
20:46
По моему она вам показана
Собираем оптимальный игровой компьютер для новых игр за разумную цену летом 2024 года
Nvidia Hater
20:43
каким нашим?? у тебя ципсеныш из своих летак ток разве что кукурузники остались .ну и пару миг .что еще не добили
Швейцарии придётся ремонтировать новые F-35 за свой счёт из-за необходимости замены двигателя
Сергей Анатолич
20:42
Ящик гвоздей, и никаких старлинков!
DigiTimes: Дефицит ИИ-ускорителей подходит к концу
Nvidia Hater
20:38
Ха.вместе с кожей и вырежут
VivoKey совместно с Dangerous Things представила имплантируемый под кожу криптовалютный кошелёк Apex
Nvidia Hater
20:37
Он с Лехой играет
GeForce RTX 4070 SUPER vs GeForce RTX 2070 SUPER – сколько лет можно не менять игровую видеокарту
Шнур
20:34
Началась принудительная национализация добро пожаловать в 30-е, даегь гулаг и расстрел. Утром читал что завод по производству ревктивных двигателей мвлой тяги тоже национализировали
В Ульяновске сменился собственник завода по производству фрезерных станков
A_K_
20:33
Errata: вместо "Zen 4" нужно читать "Zen 5".
Ryzen 9 9950X способен превосходить своих конкурентов, даже работая со сниженным энергопотреблением
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем