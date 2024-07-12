Наверное, это хорошо.

Команда разработки FreeBSD объявила о переходе на более короткий релизный цикл. Изменения вступят в силу, начиная с ветки FreeBSD 15, релиз которой запланирован на конец 2025 года.

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Главное новшество — сокращение времени поддержки значительных веток с пяти до четырёх лет. Это означает, что FreeBSD 15 будет поддерживаться до конца 2029 года, тогда как FreeBSD 14 получает обновления до конца 2028 года. При этом новые значительные ветки по-прежнему будут формироваться раз в два года.

Промежуточные выпуски теперь планируется выпускать каждые шесть месяцев, а не раз в год, как это было ранее. Таким образом, вместо FreeBSD 15.0, 15.1, 15.2 и т.д. мы увидим FreeBSD 15.0, 15.1, 16.0, 15.2, 16.1 и т.д.

В FreeBSD уверены, что новый график позволит оперативнее доводить до пользователей новые функции и улучшения. Кроме того, более предсказуемая модель разработки упростит долгосрочное планирование для пользователей. Впрочем, разработчики оставляют за собой право отложить релиз в случае обнаружения критических ошибок.