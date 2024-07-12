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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
WhatsApp вскоре получит функцию расшифровки голосовых сообщений — поддержка русского языка уже заявлена
Telegram давно так умеет.

WhatsApp тестирует функцию расшифровки голосовых сообщений. Пока она доступна лишь ограниченному кругу бета-тестеров, однако, если испытания пройдут успешно, можно ожидать появления данной опции в одном из ближайших обновлений.

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Впервые о работе над транскрипцией «голосовух» стало известно ещё в марте. Новая функция, как ожидается, сделает мессенджер более удобным, а главное — доступным для людей с проблемами со слухом.

Для обеспечения конфиденциальности все расшифровки будут генерироваться непосредственно на устройствах пользователей. Это означает, что ни сторонние лица, ни сам WhatsApp не смогут получить доступ к содержимому ваших аудиосообщений.

На данный момент поддерживаются английский, испанский, русский, португальский (бразильский вариант) языки и хинди. В компании обещают постепенно расширять список.

#whatsapp #мессенджеры
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