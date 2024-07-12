Всему виной разделение на нидерландскую Yandex N.V. и российский «Яндекс».

Около 100 миноритариев нидерландской Yandex N.V. обратились в Арбитражный суд Москвы. Предметом иска стала невозможность обменять ценные бумаги иностранной компании на акции российского «Яндекса». Ответчиком выступает УК «Солид менеджмент» — доверительный управляющий ЗПИФ «Консорциум. Первый», бенефициары которого — новые владельцы отечественной IT-компании.

реклама

В иске, поданном 10 июля, содержится требование обязать ЗПИФ либо обменять акции Yandex N.V. класса А на бумаги «Яндекса» в соотношении 1 к 1, либо выкупить их по рыночной стоимости — 4250 рублей за штуку. Общий объём портфеля истцов составляет порядка 6,5 млрд рублей. При этом к коллективному иску продолжают присоединяться новые участники.

Суть претензий заключается в том, что новые владельцы «Яндекса», используя процедуру инкорпорации, фактически лишили часть акционеров Yandex N.V. права на обмен ценных бумаг. Истцы указывают на то, что российское законодательство не предусматривает различий в правах для акций одного типа.

Исключив часть инвесторов из сделки, бенефициары ЗПИФа, по мнению истцов, сэкономили более 150 млрд рублей. При этом ущерб нанесён не только частным лицам, но и бюджету Российской Федерации, который недополучил как минимум 20 млрд рублей в виде налоговых поступлений.

Напомним, что 13 мая «Солид менеджмент» предложил миноритариям Yandex N.V. выкупить акции класса А по 1251,8 рубля за бумагу или обменять их на акции МКПАО «Яндекс». Однако воспользоваться этой возможностью могли лишь те акционеры, которые приобрели бумаги на российских биржах или успели до 30 ноября 2023 года зачислить их на счета в российских депозитариях. Инвесторы, хранящие акции в зарубежных депозитариях, а также лица, находящиеся под санкциями, были исключены из этого процесса.

По мнению истцов, действия «Солид менеджмент» хоть и не противоречат формально букве закона, но противоречат его духу и нарушают права граждан.