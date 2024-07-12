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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Перегрузка на грани сбоя: «Ростелеком» прогнозирует масштабные проблемы в работе YouTube в России
Тревожный звоночек.

Российские пользователи YouTube могут столкнуться с трудностями при работе с сервисом. Об этом предупредил «Ростелеком», отметив возможные проблемы с воспроизведением и загрузкой видеоконтента.

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Напомним, что введённые санкции вынудили Google прекратить поставки оборудования в Россию. Существующие системы постепенно устаревают, что в условиях роста трафика неизбежно сказывается на скорости работы YouTube. Сможет ли предложенное Google прямое подключение провайдеров к своим сетям стать эффективным решением, покажет время.

Причиной неполадок стали технические сложности в работе оборудования Google, интегрированного в сетевую инфраструктуру российского оператора. Проблемы зафиксированы в системе Google Global Cache – сети серверов, предназначенных для кеширования и ускорения доступа к сервисам Google, прежде всего, к видеохостингу YouTube.

«Неисправности оборудования и невозможность его модернизации в условиях растущего трафика ведут к серьёзной перегрузке существующих мощностей, особенно на пиринговых стыках. Это может негативно сказаться на скорости загрузки и качестве видео на YouTube у абонентов всех российских операторов», – сообщили в «Ростелекоме».

Стоит ли ожидать коллапса? Очевидно, узнаем в самое ближайшее время. Согласно данным Mediascope, в апреле 2024 года YouTube посетили или воспользовались приложением почти 96 миллионов россиян старше 12 лет.

#санкции #youtube #ростелеком
21
Показать комментарии (21)
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Блейд
14:40
Звучит как тост. Выпью
Перегрузка на грани сбоя: «Ростелеком» прогнозирует масштабные проблемы в работе YouTube в России
Можем повторить
14:39
Та же Медуза писала про мобилизацию, когда российские власти отрицали её до последнего, но звиздит конечно же Медуза 🤡 А с Газета.Ru что тогда?
Перегрузка на грани сбоя: «Ростелеком» прогнозирует масштабные проблемы в работе YouTube в России
Артём Николаев
14:39
Пока есть пивас, электорату никакие санкции не страшны.
Перегрузка на грани сбоя: «Ростелеком» прогнозирует масштабные проблемы в работе YouTube в России
Блейд
14:38
Ну естественно, ты там никогда жить и не будешь, потому что Украина - это исконно русские земли, и всех Хохлов надо на Закарпатье, там ихнее место. Выделим вам участок километров 50, вам хватит
Перегрузка на грани сбоя: «Ростелеком» прогнозирует масштабные проблемы в работе YouTube в России
Можем повторить
14:37
Да мне все равно как он называется, я там не живу
Перегрузка на грани сбоя: «Ростелеком» прогнозирует масштабные проблемы в работе YouTube в России
El Grechko
14:37
Эти "много людей", когда их бывшего кумира Стрелкова садили, так же дружно говорили что давно пора. Так что сам факт, что они "требуют" доказывает, что поступила методичка.
Перегрузка на грани сбоя: «Ростелеком» прогнозирует масштабные проблемы в работе YouTube в России
OgoGoLog
14:37
"Кроме того, о намеренной блокировке сервиса пишет (https://t.me/meduzalive/108848) и «Медуза»." Ясно, значит звездёж 100%.
Перегрузка на грани сбоя: «Ростелеком» прогнозирует масштабные проблемы в работе YouTube в России
Блейд
14:36
Зайди на Яндекс.карты и найди бахмуд. Только пишу сразу, у тебя пука сразу взорвётся. https://yandex.ru/maps/
Перегрузка на грани сбоя: «Ростелеком» прогнозирует масштабные проблемы в работе YouTube в России
Alex TOPMAN
14:35
DLSS 3.5 performance позволил мне вчера играть в Still wakes the Deep c 38 fps (игре больше и не нужно) в разрешении 13288х4108 в шлеме VR с качеством графики высокое+. Так что, похоже, именно ты тут ...
Что даёт неправильное тестирование видеокарт, и почему не стоит включать DLSS 3.0 и RTX-ON
Можем повторить
14:35
Впервые слышу, пользуюсь переводчиком от Яндекса и норм https://github.com/ilyhalight/voice-over-translation
Перегрузка на грани сбоя: «Ростелеком» прогнозирует масштабные проблемы в работе YouTube в России
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