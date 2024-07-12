Тревожный звоночек.

Российские пользователи YouTube могут столкнуться с трудностями при работе с сервисом. Об этом предупредил «Ростелеком», отметив возможные проблемы с воспроизведением и загрузкой видеоконтента.

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Напомним, что введённые санкции вынудили Google прекратить поставки оборудования в Россию. Существующие системы постепенно устаревают, что в условиях роста трафика неизбежно сказывается на скорости работы YouTube. Сможет ли предложенное Google прямое подключение провайдеров к своим сетям стать эффективным решением, покажет время.

Причиной неполадок стали технические сложности в работе оборудования Google, интегрированного в сетевую инфраструктуру российского оператора. Проблемы зафиксированы в системе Google Global Cache – сети серверов, предназначенных для кеширования и ускорения доступа к сервисам Google, прежде всего, к видеохостингу YouTube.

«Неисправности оборудования и невозможность его модернизации в условиях растущего трафика ведут к серьёзной перегрузке существующих мощностей, особенно на пиринговых стыках. Это может негативно сказаться на скорости загрузки и качестве видео на YouTube у абонентов всех российских операторов», – сообщили в «Ростелекоме».

Стоит ли ожидать коллапса? Очевидно, узнаем в самое ближайшее время. Согласно данным Mediascope, в апреле 2024 года YouTube посетили или воспользовались приложением почти 96 миллионов россиян старше 12 лет.