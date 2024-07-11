Это единая государственная облачная платформа для информационных систем госорганов.

С 1 января 2025 года в России начнёт работу государственная единая облачная платформа («Гособлако») для размещения информационных систем госорганов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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Как сообщает правительство, платформа предназначена для министерств и ведомств, государственных внебюджетных фондов, публично-правовых компаний, а также социально ориентированных НКО. «Гособлако» позволит им безопасно хранить данные и использовать в своей работе российские программные продукты и оборудование, соответствующие требованиям импортозамещения.

Ожидается, что переход госструктур на единую платформу поможет им оптимизировать затраты, упростить взаимодействие друг с другом и в итоге повысить эффективность оказания госуслуг.

Запуск «Гособлака» предварял эксперимент, который стартовал в августе 2019 года и завершится 31 декабря 2024 года. В течение этого времени была проведена апробация работы более 100 информационных систем и ресурсов 40 различных министерств и ведомств.