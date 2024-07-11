Она распространяется по лицензии GPL и вообще очень быстрая.

Долгожданное событие для Linux-разработчиков: вышла версия интегрированной среды разработки Zed, созданная на языке Rust. Авторами проекта являются разработчики популярного редактора Atom и генератора парсеров Tree-sitter. Zed распространяется по лицензии GPL.

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Zed отличает ряд уникальных решений. В их числе использование графического ускорения на базе API Vulkan. Сочетание Rust и Vulkan обеспечивает практически мгновенный запуск редактора, быструю загрузку больших файлов и проектов, а также минимальные задержки ввода. По этому показателю Zed выгодно отличается даже от таких признанных лидеров, как VS Code.

Базовый функционал Zed соответствует современным IDE: поддержка широкого спектра языков программирования, подсветка синтаксиса, автоматическое форматирование кода, навигация по структуре проекта, автодополнение, интегрированный терминал, режим Vim, гибкая настройка тем оформления, а также инструменты для совместной работы в режиме реального времени.

Ещё одна примечательная особенность Zed — интеграция с ChatGPT от OpenAI (и Copilot для macOS). Используя свой API-ключ, пользователи могут генерировать новый код, рефакторить существующий и получать помощь в устранении ошибок. Взаимодействие с ИИ вынесено в отдельную панель, что не мешает работе с кодом. Это особенно актуально для тех, кто только начинает осваивать программирование.

Zed — проект с открытым исходным кодом. Доступна установка из исходников, а также сборки для Arch, Nix, Manjaro и Fedora. Многие пользователи уже обратились к разработчикам с просьбой о создании пакетов Flatpak и Snap.

Разработчики Zed открыты для диалога с пользователями. Именно активный спрос на версию для Linux, а также вклад сообщества в процесс разработки позволили оперативно выпустить релиз. «Мы всегда говорили, что создание кроссплатформенных UI-инструментов и приложений — сложная задача, — комментируют выход релиза разработчики Zed. — Необходимо учитывать особенности GPU, дистрибутивов, оконных менеджеров. В этом нам неоценимую помощь оказало сообщество Zed».

Важно помнить, что ИИ в Zed не более чем инструмент. GPT может решать лишь те задачи, решения которых уже известны.