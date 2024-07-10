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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Apple удалила из российского App Store ещё 10 VPN-сервисов по требованию Роскомнадзора
Так «ушли» или не «ушли? А, ну да.

Компания Apple удалила из российского App Store еще 10 приложений VPN-сервисов по требованию Роскомнадзора. Об этом сообщают источники, знакомые с ситуацией. В «чёрный список» на этот раз попали как малоизвестные сервисы, так и достаточно популярные решения, включая AdGuard VPN, Ru VPN, TOP VPN, Potato VPN, VPNIFY и другие. Все эти приложения позиционировали себя как инструмент для обхода блокировок и предоставления доступа к запрещённым на территории РФ ресурсам.

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Напомним, что с 1 марта этого года в России действует запрет на популяризацию сервисов, позволяющих обходить блокировки в интернете. Роскомнадзор получил право блокировать доступ к материалам, рекламирующим подобные решения, а также к публикациям, содержащим инструкции по их использованию. Требования по блокировке распространяются на все материалы без исключения, независимо от даты их публикации и ресурса, на котором они размещены.

За неудаление запрещённой информации предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 800 тыс. до 4 млн рублей. Повторное нарушение грозит компаниям оборотными штрафами в размере от 1/20 до 1/10 совокупного размера годовой выручки. Ранее Роскомнадзор уже сообщал, что Apple выполнила требования ведомства и удалила из российского App Store 25 мобильных приложений VPN-сервисов. Правда, тогда названия конкретных сервисов раскрыты не были.

Четвёртого июля стало известно, что в число заблокированных приложений попали Red Shield VPN, Le VPN, Proton VPN и NordVPN. Информация об этом появилась после сообщения заместителя главы комитета Госдумы по информполитике Антона Горелкина.

Любопытно, что для приложения Proton VPN это уже не первая блокировка в российском App Store. Впервые оно пропало из магазина приложений Apple еще в июле 2022 года. Тогда клиент VPN-сервиса нельзя было найти с помощью поиска, а переход по прямой ссылке завершался ошибкой.

По словам экспертов, из российского App Store также пропали приложения Hidemy. Name VPN, PIA VPN и Planet VPN. В апреле этого года глава управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев сообщил, что на тот момент ведомство блокировало около 150 VPN-сервисов. Также он отметил, что за рекламу VPN было заблокировано порядка 700 материалов.

#apple #роскомнадзор #app store #vpn
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