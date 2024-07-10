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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Microsoft меняет ценовую политику Game Pass: рост стоимости и новый уровень подписки
Кажется, Фила Спенсера научили считать деньги и заставлять тратить меньше.

После приобретения Activision Blizzard за внушительную сумму, приближающуюся к $70 млрд, и включения в Game Pass бестселлера Call of Duty компания Microsoft, наконец, решилась на корректировку своей подписной политики. Редмондцы объявили о повышении цен на Game Pass и представили новый уровень подписки.

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Как отмечает аналитик Дэниэл Ахмад, одно из объяснений этого шага — замедление темпов роста аудитории сервиса. Повышение стоимости подписки для консольных игроков, вероятно, должно стимулировать их переход на более дорогой тарифный план Game Pass Ultimate. Рост клиентской базы, по мнению эксперта, должна обеспечить группа пользователей ПК и мобильных устройств. Именно поэтому на уровне PC Game Pass сохранится практика добавления игр в день релиза.

Напомним, что слухи о возможном повышении цен на Game Pass после слияния с Activision Blizzard появлялись еще в марте 2023 года. Тогда Microsoft опровергла эти предположения. Стоимость подписки для новых пользователей изменится уже 10 июля, а для действующих — с 12 сентября. Цена Xbox Game Pass Ultimate вырастет с $16,99 до $19,99 в месяц. Подписка PC Game Pass будет стоить $11,99 в месяц вместо $9,99. Стоимость годовой подписки Xbox Game Pass Core вырастет с $59,99 до $74,99 (ежемесячная плата останется прежней).

Компания также прекращает продажи Game Pass for Console новым пользователям. Действующие подписчики, оформившие автоматическое продление, пока смогут и дальше пользоваться этим тарифом, однако на какой срок — неизвестно. После 18 сентября активировать коды на Game Pass for Console можно будет максимум на 13 месяцев.

В ближайшие месяцы ему на смену придет Xbox Game Pass Standard, стоимость которого составит $14,99 в месяц. Ключевое отличие — игры будут доступны не в день релиза, а позже. В Game Pass for Console такого ограничения не предусмотрено. По заявлению Microsoft, «стандартный» уровень откроет доступ к «сотням высококлассных игр для консоли», возможности сетевой игры и более выгодным предложениям в Microsoft Store.

Помимо этого, изменится стоимость подписки Game Pass Core в Турции, ЮАР и Аргентине (на один, три и шесть месяцев), а в Индии ценник исправят только на полугодовую подписку. Подробная информация о новых ценах в разных регионах доступна на официальном сайте компании.

#microsoft #xbox #game pass
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