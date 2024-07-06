И просто запутался в сроках.

Сделка по покупке Илоном Маском (Elon Musk) компании Twitter в октябре 2022 года сопровождалась судебными разборками не только с бывшими владельцами, но и с рядовыми акционерами. Последние до сих пор требуют от миллиардера компенсации своей упущенной выгоды, как напоминает Reuters, поскольку Маск обязан был заявить о наличии у него в руках более чем 5% акций Twitter ещё 24 марта 2022 года, а сделал он это лишь 4 апреля того же года, когда уже владел 9,2% акций компании. Сразу же после этого их курс взлетел на 27%, и те акционеры, которые продали свои ценные бумаги до этого, упустили выгоду в результате длительного молчания Маска.

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Источник изображения: Reuters

Сторона обвинения также считает, что такая пауза позволила Маску сконцентрировать в своих руках более крупный пакет акций на более выгодных условиях, и только на курсовой разнице он сэкономил $200 млн как минимум.

На уходящей неделе представители Илона Маска подали в Федеральный окружной суд Манхэттена новые документы, в которых утверждается, что миллиардер не раскрывал необходимую информацию по ошибке, полагая, что сможет сделать это лишь к концу 2022 года без нарушения требований законодательства. Никакого умысла с целью сэкономить на покупке акций Twitter или лишить акционеров возможности заработать на росте их курса у миллиардера не было, как утверждают его представители. Интересно, что в сентябре прошлого года тот же суд отверг подобную позицию защиты, пояснив о наличии у Маска предыдущего опыта декларирования подобных сделок с акциями Tesla и SolarCity. Вряд ли он не отдавал себе отчёта о наличии соответствующих требований в случае с акциями Twitter, как предположил в прошлом году судья. Тогда сторона защиты настаивала, что миллиардер был слишком занят, чтобы своевременно подать необходимые сведения в органы США, регулирующие оборот ценных бумаг на рынке.