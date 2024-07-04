Но прогресс, как вы знаете, нельзя остановить.

Компания Cloudflare, известная своими облачными услугами по предоставлению DNS и защите от DDoS-атак, запустила новый бесплатный инструмент для защиты веб-сайтов от ботов, которые несанкционированно извлекают данные для обучения моделей искусственного интеллекта. Это решение должно помочь владельцам сайтов защитить свой контент от незаконного использования.

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Проблема сбора данных ботами ИИ стала особенно актуальной на фоне роста популярности генеративного ИИ. Многие сайты опасаются, что поставщики ИИ будут использовать их контент без разрешения и какой-либо компенсации. Согласно исследованию, около 26% из 100 крупнейших новостных сайтов заблокировали бота OpenAI, а 242 сайта из 1000 наиболее популярных также в настоящее время блокируют GPTBot. Более 600 крупных новостных издателей уже заблокировали различных ботов.

Cloudflare проанализировала трафик краулеров и разработала автоматические модели их обнаружения. Эти модели учитывают различные факторы, включая попытки ботов имитировать действия человека, использующего веб-браузер. Также создана специальная форма, позволяющая сообщать о подозрительных ботах и сканерах. На основе полученных данных Cloudflare будет вручную заносить ботов ИИ в черный список.

Некоторые крупные игроки в сфере ИИ, такие как Google, OpenAI и Apple, позволяют владельцам сайтов блокировать ботов через специальный файл robots.txt. Однако далеко не все владельцы подобных ботов соблюдают эти правила. Cloudflare отмечает, что некоторые компании ИИ намеренно обходят ограничения доступа к контенту, постоянно адаптируясь и меняя свои алгоритмы, чтобы избежать обнаружения.

Хотя инструменты, подобные разработке Cloudflare, могут помочь в борьбе с несанкционированным сбором данных, остается вопрос, насколько это окажется эффективным в долгосрочной перспективе. Введение новых методов защиты контента является важным шагом в обеспечении безопасности и справедливости в использовании данных для обучения ИИ.

Cloudflare заявляет, что новый инструмент защитит сайты, размещённые на их платформе, от извлечения контента для обучения ИИ-моделей. Эта инициатива направлена на то, чтобы предоставить владельцам сайтов больше контроля над своим контентом и предотвратить его несанкционированное использование.