Даже удивительно, как это в 2024 это разработчикам ещё удаётся делать.

Приложение популярного российского видеохостинга Rutube снова доступно для загрузки в App Store после неожиданной блокировки. Об этом сообщает пресс-служба компании через свой Telegram-канал.

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Руководство компании Rutube оперативно решило проблему и восстановило доступ к приложению в магазине Apple всего за несколько дней после обнаружения проблемы. В своём Telegram-канале компания выразила благодарность пользователям за поддержку в течение временной недоступности Rutube на устройствах Apple.

Газпром-медиа, владеющая российским видеохостингом Rutube, в очередной раз подтверждает свою позицию как крупнейшая отечественная платформа для просмотра и публикации видеоконтента, готовая принять всех российских пользователей и издателей контента в случае необходимости, в том числе с видеохостинга YouTube. Заявление было сделано заместителем генерального директора и куратором цифровых активов холдинга «Газпром-медиа» Сергеем Косинским на Петербургском международном экономическом форуме 15 июня.

Возвращение приложения в App Store для компании Rutube имеет большое значение, поскольку обеспечивает доступ к платформе для пользователей устройств Apple, которые представляют значительную часть мобильной аудитории в России и предпочитают использовать отечественные сервисы для просмотра видео контента.