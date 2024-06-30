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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Криптовалютная биржа Bybit заняла второе место по объёму сделок в мировом рейтинге
Клиенты из СНГ и обанкротившейся FTX помогли нарастить базу.

Криптовалютная биржа Bybit уверенно приближается к лидирующим позициям на рынке, заняв второе место по объёму сделок в мировом рейтинге. Главный фактор такого роста — активное привлечение клиентов от обанкротившейся FTX, а также успешное завоевание пользовательской базы в Европе и России.

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По словам генерального директора Бена Чжоу, успех Bybit обеспечивает уникальный сервис, позволяющий использовать цифровые активы в качестве залога для маржинальной торговли, что стало особенно актуально после краха FTX. Компания запустила торговую платформу, которая предоставляет возможность торговать более 160 токенами через кросс-маржинальные сделки, что позволяет пользователям управлять своими средствами эффективнее.

Bybit продемонстрировала внушительный рост, доля платформы по объёму торгов с октября удвоилась, достигнув 16 %, и опережает в марте американского гиганта Coinbase Global. В настоящее время биржа уступает по объему торгов лишь Binance Holdings.

Биржа активно развивает свою деятельность в Европе, где охватывает около трети объёма торгов, а также в регионе СНГ, где Россия играет ключевую роль, составляя примерно 20% от общего объёма. Несмотря на санкции и стесненные условия, компания строгo соблюдает международные нормы, в это же время активно развиваясь и расширяя своё присутствие в других странах.

Bybit также активно сотрудничает с премиальными брокерами, играющими важную роль в обеспечении ликвидности на рынке криптовалют, и внедряет строгие меры контроля для улучшения своей деятельности. С более чем 30 миллионами пользователей и сильным темпом роста, Bybit занимает заслуженное место среди ведущих криптовалютных бирж в мире, продемонстрировав впечатляющий объем торговли в прошлом году, близкий к половине объёма Binance.

#криптовалюта #bybit
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