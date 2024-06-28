Есть система бонусов.

На фестивале Young Con компания «Яндекс» представила онлайн-тренажёр CodeRun, предназначенный для развития навыков разработки и аналитики. В CodeRun пользователи могут улучшать свои знания, готовиться к техническим собеседованиям, соревноваться в решении задач и получать заслуженные награды.

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Система рекомендаций и инструменты продвижения и аналитики для блогеров также присутствуют на платформе, а задачи здесь разделены по уровням сложности и различным направлениям, включая мобильную разработку, фронтенд, бэкенд, машинное обучение и аналитику данных. Каталог задач в CodeRun включает задания из чемпионата по программированию Yandex Cup и других событий компании, а также отслеживание прогресса каждого пользователя.

Особенность тренажёра CodeRun заключается в тематических и авторских подборках задач, позволяющих соревноваться и развиваться лучшим специалистам в области. Участники сезонных соревнований получают баллы за решение задач и соревнуются за призовые места в рейтинге, что может привести к получению сертификатов, мерча и других наград.

Руководитель проекта CodeRun и глава блока «Привлечение и развитие» в HR Tech Яндекса Олег Мохов отмечает: «Яндекс давно проводит контесты и поддерживает Яндекс Контест, платформу для решения задач по программированию. С CodeRun мы хотели предложить пользователям возможность развивать свои навыки в одном месте, готовиться к собеседованиям, тренировать себя для контестов и участвовать в соревнованиях».

С 27 по 29 июня пользователи CodeRun имеют шанс получить приглашение на пробное собеседование в «Яндекс», решив любую авторскую подборку. Кроме того, победители нового сезона CodeRun смогут участвовать в упрощённом найме в компанию.