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Новости Software Игнатий Колыско
«Яндекс» представил CodeRun — онлайн-тренажёр для развития навыков разработки ПО и не только
Есть система бонусов.

На фестивале Young Con компания «Яндекс» представила онлайн-тренажёр CodeRun, предназначенный для развития навыков разработки и аналитики. В CodeRun пользователи могут улучшать свои знания, готовиться к техническим собеседованиям, соревноваться в решении задач и получать заслуженные награды.

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Система рекомендаций и инструменты продвижения и аналитики для блогеров также присутствуют на платформе, а задачи здесь разделены по уровням сложности и различным направлениям, включая мобильную разработку, фронтенд, бэкенд, машинное обучение и аналитику данных. Каталог задач в CodeRun включает задания из чемпионата по программированию Yandex Cup и других событий компании, а также отслеживание прогресса каждого пользователя.

Особенность тренажёра CodeRun заключается в тематических и авторских подборках задач, позволяющих соревноваться и развиваться лучшим специалистам в области. Участники сезонных соревнований получают баллы за решение задач и соревнуются за призовые места в рейтинге, что может привести к получению сертификатов, мерча и других наград.

Руководитель проекта CodeRun и глава блока «Привлечение и развитие» в HR Tech Яндекса Олег Мохов отмечает: «Яндекс давно проводит контесты и поддерживает Яндекс Контест, платформу для решения задач по программированию. С CodeRun мы хотели предложить пользователям возможность развивать свои навыки в одном месте, готовиться к собеседованиям, тренировать себя для контестов и участвовать в соревнованиях».

С 27 по 29 июня пользователи CodeRun имеют шанс получить приглашение на пробное собеседование в «Яндекс», решив любую авторскую подборку. Кроме того, победители нового сезона CodeRun смогут участвовать в упрощённом найме в компанию.

#яндекс #программное обеспечение #российское по #сделано в рф
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Nvidia&Intel Hater
20:08
неестественно и нереально смотрится.убого по факту.В жизни не будет такого отражения.
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FelsheR-BANZzZzZz
20:08
Зато сами игры такие достоверные!))
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Антон Филимонов
20:07
вырвиглазное месиво отраженгий на первой фотки...О да лучи это круто)
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Nvidia&Intel Hater
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там софт привет из 2000 года.вот жутко не удобен.пользовался долго на 1060
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Nvidia&Intel Hater
20:05
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Арджун Рампал
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20:00
ты хоть свое фото видел - там с лучами полный позор картинка
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