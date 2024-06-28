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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Представлена «Платформа» — ещё один российский аналог YouTube
У «VK Видео» и RuTube появился конкурент?

Российская компания Rteam представила новый сервис под названием «Платформа», который позиционируется как аналог популярного видеохостинга YouTube. Презентация прошла в медиацентре Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ).

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«Платформа» предлагает пользователю интерфейс и функционал, приближенные к мировому лидеру YouTube, обеспечивая доступ к видеороликам до разрешения 4К с субтитрами на русском и английском языках. Для удобства блогеров реализована система рекомендаций, а также инструменты аналитики и продвижения. Для создателей контента сделана система с возможностью обработки до 240 тыс. запросов в секунду — по крайней мере, так заявляет гендиректор Rteam Андрея Талызина.

Кроме того, «Платформа» будет поддерживать формат коротких видеороликов, выступающих в качестве альтернативы формату Shorts на YouTube (ну, и TikTok, разумеется). Важным аспектом является наличие системы модерации для контроля контента на предмет соответствия российскому законодательству и для быстрого пресечения распространения запрещённого контента.

Rteam является российской ИТ-компанией, специализирующейся на разработке программных решений, и «Платформа» становится их новым продуктом, который должен предложить пользователям качественный видеоконтент и инновационные возможности в онлайн-видеосфере. По крайней мере, так заявляется.

#российское по #платформа #rteam
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