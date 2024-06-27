Складывается ощущение, что без слова «нейросети» теперь ничего не продать публике.

В группе ветки Opera для разработчиков представлен новый браузер One R2, который предлагает обновлённый интерфейс, интеграцию нейросетей и функционал раздвоенного экрана для комфортного просмотра контента. Официальный запуск планируется на конец 2024 года.

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Особенностью One R2 стало расположение элементов управления сторонними сервисами в виде сайдбара, который можно переместить в виде плавающего окна или виджета. Пользователи имеют возможность настроить внешний вид плавающих окон и воспользоваться функцией Split Screen, позволяющей одновременно просматривать несколько страниц на одном экране.

Ещё одной важной «фишкой» One R2 является встроенный нейросетевой ассистент Aria, способный генерировать контент, работать с голосовым вводом и предоставлять ответы на запросы пользователей. Также имеется возможность запросить краткое содержание текста на веб-странице от чат-бота. Кроме того, добавлены новые браузерные темы, созданные с применением нейросетей.

Браузер One R2 предлагает специальный инструмент по персонализации вкладок, предоставляя пользователям возможность настраивать цветовую гамму и использовать эмодзи. Для удобства быстрого доступа к недавно посещённым вкладкам они теперь выделяются специальным подчеркиванием.