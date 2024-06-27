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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Canonical анонсировала 12-летнюю программу поддержки Everything LTS для образов Docker в составе Ubuntu Pro
Для тех, кому действительно надо.

Компания Canonical представила важное нововведение — 12-летнюю программу продления срока поддержки, получившей название Everything LTS (Long Term Support). Эта программа предназначена для образов Docker с открытым исходным кодом и объединяется с подпиской Ubuntu Pro.

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На сегодняшний день подписочный сервис Ubuntu Pro, который предоставляет расширенные возможности обновления для дистрибутивов LTS Ubuntu, доступен крупным коммерческим клиентам за $25 за каждую рабочую станцию ежегодно и за $500 за сервер. Перед подписанием контракта пользователи могут использовать 30-дневный пробный период. Для личного использования и мелких коммерческих задач существует бесплатная версия Ubuntu Pro для 5 физических машин и всех их виртуальных эквивалентов. Участники официального сообщества разработчиков Ubuntu могут пользоваться бесплатным доступом к Ubuntu Pro на 50 ПК. Токены для получения бесплатных тарифов Ubuntu Pro можно получить через учётную запись Ubuntu One.

Новая программа Everything LTS в Canonical предлагает LTS-обновления за пределами пакетов deb Ubuntu, с внедрением новой услуги по созданию образов Docker без базового дистрибутива с 12-летней поддержкой и регулярным выпуском патчей безопасности для любого приложения или зависимости с открытым исходным кодом, даже в случае отсутствия этого программного обеспечения в Ubuntu.

По мнению экспертов издания Phoronix, программа Canonical Everything LTS значительно расширяет функционал подписки Ubuntu Pro за счёт добавления тысяч новых исходных компонентов с открытым исходным кодом, включая актуальные компоненты для искусственного интеллекта и машинного обучения, которые поддерживаются в качестве исходного кода параллельно с Ubuntu, а не только как deb-пакеты. Обязательства Canonical по безопасности CVE, применяемые к этим компонентам с открытым исходным кодом, способствуют соблюдению основных нормативных требований, таких как FIPS, FedRAMP, акт ЕС о киберустойчивости (CRA), предписания по кибербезопасности FCC и DISA-STIG.

В рамках новой программы Canonical обещает выпускать критические обновления для борьбы с уязвимостями CVE в течение 24 часов, включая обновления безопасности для открытых образов Docker, поддерживаемые стандартными форматами контейнеров Open Container Initiative OCI, которые совместимы с RHEL, Ubuntu, VMware Kubernetes и функционируют в публичном облаке K8s.

Подписка на Ubuntu Pro дает клиентам возможность запускать неограниченное количество контейнеров в рамках программы Everything LTS. Кроме того, хосты VMware, RHEL и публичного облака K8s будут поддерживаться по тем же тарифам, что и хосты Ubuntu Pro.

В октябре 2023 года Canonical объявила о продлении срока выпуска обновлений для версий Ubuntu 22.04 и 24.04 в рамках программы Long Term Support (LTS) до 10 лет. Это расширение также касается базовых пакетов с ядром Linux, поставляемых изначально в рамках LTS-релизов.

#linux #canonical #ubuntu pro
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