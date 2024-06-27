В основе сервисе — те самые нейросети.

Почта Mail.ru запустила бета-версию сервиса для организации покупок, поддерживаемую работой нейросетей. Алгоритмы искусственного интеллекта способны выделить информацию о доставках, обнаружить скидки и уведомить о предстоящих платежах по подписке.

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Новый сервис предоставляет возможность упорядочить и выделить информацию о планируемых покупках, доставках и текущих скидках. Нейросеть анализирует все электронные письма пользователей, извлекая наиболее важные данные о покупках, заказах, доставках и скидках. Подробности о функционировании сервиса для организации покупок были представлены пресс-службой VK.

Пользователям теперь очень просто получать самые выгодные предложения и отслеживать их в одном месте. Достаточно лишь выбрать раздел «Покупки» в навигационном меню приложения Почты Mail.ru. Здесь пользователи увидят информацию о текущих заказах, чеках, купленных билетах, предстоящих списаниях средств за подписки, доступных промокодах и других предложениях. Сервис также предлагает функцию отслеживания заказов, готовых к получению.

«В настоящее время в рамках Почты уже имеется несколько различных сценариев управления электронными письмами: классификация, определение приоритетности входящих сообщений, а также уведомления и напоминания в Календаре и другие возможности. Ежедневно получая миллионы сообщений от интернет-магазинов и популярных онлайн-площадок, мы оценили важность выделения ключевых моментов в одном окне. Уверены, что новый сервис обеспечит простоту и гибкость в работе с покупками», — отметил Андрей Сумин, руководитель бизнес-юнита Mail.ru.

Интеллектуальный алгоритм поможет выделить все наиболее важные моменты на основе входящих данных. AI автоматически классифицирует и предлагает скидки, обеспечивая дополнительную выгоду. Нейросеть выделяет предложения, учитывая личные предпочтения и интересы пользователей.