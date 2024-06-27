А ещё система получила поддержку Emoji 15.1.

Microsoft выпустила обновление KB5039302 для Windows 11, включающее несколько важных улучшений, среди которых поддержка Emoji 15.1, новая карточка рекомендаций игр Game Pass и возможность создания архивов 7-Zip и TAR прямо в «Проводнике». Кнопка «Показать рабочий стол» теперь по умолчанию возвращена на панель задач. Её отображение можно настроить в разделе «Настройки панели задач». Также появилась возможность копировать файлы непосредственно из окна «Поделиться» Windows, достаточно лишь нажать новую кнопку «Копировать».

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Так, на домашнюю страницу настроек Windows 11 была добавлена карточка рекомендаций игр Game Pass. Одним из ключевых изменений стало введение нового менеджера учётных записей в меню «Пуск». С новым обновлением появилась поддержка Emoji 15.1. Теперь Windows способна отображать изображения, похожие на символы Юникода, а также предлагает новые смайлы, включая горизонтальное и вертикальное покачивание головой, «феникс», «лайм», «коричневый гриб» и «разорванная цепь».

В обновлении произошли изменения в «Проводнике», позволяющие пользователям создавать архивы 7-Zip и TAR через контекстное меню. Это обновление также знаменует начало развёртывания нового менеджера учётных записей в меню «Пуск». Однако Microsoft также сообщает об исправлении некоторых ошибок, включая проблемы при «безопасном извлечении» USB-устройств.

Новое обновление также вводит новый менеджер учётных записей в меню «Пуск». При входе в Windows пользователю расскажут о преимуществах использования учётной записи Microsoft, что упростит управление настройками учётной записи. Здесь стоит отметить, что Microsoft устранила проблему с инструментом «Ножницы», который записывал искажённый звук во время видеозаписи, редмондцы также улучшили работу при безопасном извлечении USB-устройств.