К слову, аудитория у него была не самая маленькая даже за пару месяцев до закрытия.

Востребованный некогда мессенджер ICQ, имевший значительную популярность на протяжении длительного времени в России, официально прекратил свою деятельность. В заявлении на сайте мессенджера сообщается о завершении его работы.

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Это решение было предварительно анонсировано владельцем сервиса, холдингом VK, примерно месяц назад. В компании подчеркнули, что в дальнейшем планируют направлять ресурсы на развитие «VK Мессенджера» и корпоративных решений в рамках платформы VK WorkSpace.

ICQ был разработан израильской компанией Mirabilis в 1996 году и на протяжении «нулевых» годов зарекомендовал себя как одно из ведущих средств общения в Рунете. В 2010 году сервис перешёл под управление Mail.ru Group, известной сейчас как VK. В 2020 году было принято решение о глобальном обновлении мессенджера, которое включало внедрение искусственного интеллекта, обновление интерфейса и визуального стиля сервиса.

По данным, предоставленным РБК компанией Mediascope, аудитория ICQ в апреле в мобильной и настольной версиях достигла 557,2 тыс. россиян старше 12 лет, с ежедневной аудиторией в размере 94,6 тыс. человек.