Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Мессенджер ICQ прекратил свою работу — он не дожил до своего 30-летия совсем чуть-чуть
К слову, аудитория у него была не самая маленькая даже за пару месяцев до закрытия.

Востребованный некогда мессенджер ICQ, имевший значительную популярность на протяжении длительного времени в России, официально прекратил свою деятельность. В заявлении на сайте мессенджера сообщается о завершении его работы.

реклама

Это решение было предварительно анонсировано владельцем сервиса, холдингом VK, примерно месяц назад. В компании подчеркнули, что в дальнейшем планируют направлять ресурсы на развитие «VK Мессенджера» и корпоративных решений в рамках платформы VK WorkSpace.

ICQ был разработан израильской компанией Mirabilis в 1996 году и на протяжении «нулевых» годов зарекомендовал себя как одно из ведущих средств общения в Рунете. В 2010 году сервис перешёл под управление Mail.ru Group, известной сейчас как VK. В 2020 году было принято решение о глобальном обновлении мессенджера, которое включало внедрение искусственного интеллекта, обновление интерфейса и визуального стиля сервиса.

По данным, предоставленным РБК компанией Mediascope, аудитория ICQ в апреле в мобильной и настольной версиях достигла 557,2 тыс. россиян старше 12 лет, с ежедневной аудиторией в размере 94,6 тыс. человек.

#мессенджеры #icq
+
Написать комментарий (0)
Прощай, легенда: мессенджер ICQ прекратит свою работу 26 июня
В работе Telegram произошёл масштабный сбой
Telegram начинает борьбу с фейками с помощью новой функции Fact Check
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Июнь)
55
Краткий обзор игры "Shadow Gambit: The Cursed Crew"
1
Мое мнение об Alan Wake 2
20
Мое мнение об Elden Ring: Shadow of the Erdtree
1
Почему PlayStation 5 опережает Xbox: анализ ключевых ошибок и упущений
12
Обзор и тестирование игровой механической клавиатуры MSI Vigor GK41
6
США вряд ли смогут помочь Израилю в "большой войне с Хезболлой", заявил начштаба ВВС США
14
Крах Xbox - главные ошибки Microsoft и их последствия в 2024 году
9
Трамп покритиковал за СВО Байдена и Кремль и отметил, что при нем такого не было
2
Эксперты считают, что "Железный купол" Израиля не устоит под натиском "Хезболлы"
2

Сейчас обсуждают

Nvidia&Intel Hater
18:18
Ага.Я не вхожу в секту зеонофилов как вы уже поняли )
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Июнь)
johnnie74
18:17
Ага, ага. Ясно. Не будем)
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Июнь)
Nvidia&Intel Hater
18:15
pbo -не разгон а встроенная функция проца.так что не будем,а что зеон не может то это не проблемы 5600.Предвзятый тест абсолютно.В общем что тут говорить.никаких плюсов в играх кроме дикой дешивизны у...
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Июнь)
johnnie74
18:15
Ну так сравнили v4 в стоке с 5600 в стоке (его в этом тесте вообще для массовки показали) это тест между зеонами так-то был) Что не так? Т.е. надо было разогнать 5600, чтоб побольнее унизить остальн...
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Июнь)
Nvidia&Intel Hater
18:13
а насчет памяти -там скок каналов у зеонов ? так что не будем
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Июнь)
Nvidia&Intel Hater
18:12
я это понял,еще раз.для чего отключили фукцию pbo у амд ?Ответ очевиден.чтобы не так убого были результаты у зеона.типо он еще может.а по факут уронили амд более чем на гигагерц частоту.Это не тест,а ...
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Июнь)
johnnie74
18:10
Еще раз - на V4 ничего не включали. Ибо это невозможно! Они полностью в стоке, на "номинале"да еще и на 2400 памяти с не ужатыми таймингами
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Июнь)
Сергей Анатолич
18:08
Опрометчиво Джулиан. Если хочешь полностью забыть о тюрьме ехай в Россию, как Сноуден. Чо то не верю я в такое "великодушие" пендосов, что то задумали сволочи.
Джулиан Ассанж признал свою вину в шпионаже в США и вернулся на родину после 5 лет заключения
Nvidia&Intel Hater
18:08
Я в курсе что нет у остальных.я про то что почему у амд отключили то что включили у зеона ? -А потому что в гавно был бы он унижен.там 4600 легко у 5600 .а зеон так бы и остался пыхтеть на своем номин...
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Июнь)
Артём Николаев
18:07
Так и десктопные метеоры были отменены. А ноутбучные вышли в декабре, только сейчас набрали обороты, и то по производительности звёзд с неба не хватают. Кто купил комп пару лет назад (на Alder Lake ил...
Первые тесты Ryzen 9 9950X в AIDA64 выявили 3-кратное преимущество над Core i9-13900K
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем