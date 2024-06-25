Не в первый раз.

Microsoft представила новое обновление операционной системы Windows 11 24H2, которое внесло значительные изменения в сферу поддержки Wi-Fi 7. Согласно опубликованному документу поддержки, для использования Wi-Fi 7 необходима именно эта версия Windows 11. На данный момент она доступна лишь на ПК Copilot+; однако уже в сентябре или октябре 2024 года она будет доступна для других устройств на Windows 11.

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Основным условием для полноценной работы со стандартом Wi-Fi 7 помимо версии Windows 11 24H2 является, разумеется, наличие соответствующего сетевого адаптера в устройстве пользователя. Для проверки совместимости устройства с новым стандартом беспроводной связи можно обратиться к документации производителя или выполнить проверку через командную строку/терминал, где необходимо вписать команду netsh wlan show drivers. При отображении 802.11be вместо только 802.11ax, можно убедиться в поддержке Wi-Fi 7.

Обновление Windows 11 2024 также обеспечивает улучшенную производительность при подключении к сети Интернет, позволяя обеспечить многоканальную работу и лёгкое переключение между различными диапазонами, такими как 5 ГГц и более быстрыми 6 ГГц. Новые функции могут быть настроены в разделе «Настройки» > «Сеть и Интернет» > «Wi-Fi», где пользователь может получить доступ к настройкам диапазона сети и другим параметрам Wi-Fi.

Помимо интеграции Wi-Fi 7, Microsoft улучшила совместимость Windows 11 с технологией USB4. Однако компания также упомянула о возможных ограничениях функциональности устройств с USB4 в определённых случаях, указав на важность поддержки соответствующего оборудования для оптимальной работы и полноценного использования новых стандартов связи.